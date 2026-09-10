Emma Marrone rompe il silenzio dopo l'annullamento del concerto che, mercoledì 9 settembre, avrebbe dovuto tenersi all'Ippodromo di Milano. In un video pubblicato su Instagram, la cantante ha spiegato: "La Commissione di vigilanza mi ha appena comunicato che per le previste condizioni meteo avverse il concerto verrà annullato. Io sono abbastanza scioccata però davanti a questa comunicazione devo alzare le mani perché purtroppo la subisco quanto voi". I preparativi per lo show erano proseguiti fino alle 18, poi il maltempo non ha lasciato possibilità. Dopo questo annuncio è, però, arrivata la buona notizia: il concerto si farà il 15 settembre nella stessa location.
La nuova data e la questione biglietti
L'organizzatore dell'evento, Friends and Partners, ha fatto sapere che i biglietti già acquistati resteranno validi anche per la nuova data. Per chi, invece, non potrà esserci sarà possibile chiedere il rimborso entro le 18:00 del 14 settembre, tramite i circuiti di vendita utilizzati in fase d'acquisto. Il concerto doveva essere un'occasione per ripercorrere "quindici anni d'attività come fossero le foto di un album dei ricordi da sfogliare col pubblico", aveva spiegato Emma il giorno precedente alla data. "La musica per me è cura, il mio modo preferito per restare connessa con le cose che contano", ha aggiunto.
Lo show con ospite Fabri Fibra
Sul palco insieme alla cantante dovevano esserci i suoi storici compagni d'avventura: Lucio Enrico Fasino al basso, Daniel Bestonzo alle tastiere, Raffaele Littorio, Antonio Cirigliano alle chitarre e Donald Renda e Davide Savarese alla batteria, e come ospite Fabri Fibra.
Uno dei tanti concerti vittima del maltempo
Emma non è stata l'unica a trovarsi in questa situazione. Nella stessa data è stato annullato anche il concerto di Levante al Parco della Musica, dopo l'ordinanza del Comune di Milano sulla chiusura dei parchi. La cantante aveva detto di essere molto dispiaciuta nel dare l'annuncio, spiegando che la location ricca di alberi era considerata pericolosa per l'allerta meteo prevista.
Il siparietto ironico sui social
Emma aveva sperato fino all'ultimo di potersi esibire sul palco dell'Ippodromo, tanto da aver provato a scongiurare la pioggia condividendo su Instagram un reel con una scena tratta dal film con Renato Pozzetto, "Ragazzo di campagna" e una foto di Kate Moss che indossava stivali da pioggia coperti di fango.