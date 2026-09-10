Emma Marrone rompe il silenzio dopo l'annullamento del concerto che, mercoledì 9 settembre, avrebbe dovuto tenersi all'Ippodromo di Milano. In un video pubblicato su Instagram, la cantante ha spiegato: "La Commissione di vigilanza mi ha appena comunicato che per le previste condizioni meteo avverse il concerto verrà annullato. Io sono abbastanza scioccata però davanti a questa comunicazione devo alzare le mani perché purtroppo la subisco quanto voi". I preparativi per lo show erano proseguiti fino alle 18, poi il maltempo non ha lasciato possibilità. Dopo questo annuncio è, però, arrivata la buona notizia: il concerto si farà il 15 settembre nella stessa location.