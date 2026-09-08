Venezia 83, Ellen Burstyn Leone d'oro alla carriera: "Hollywood? Una fabbrica di hamburger"
L'attrice premio Oscar per "Alice non abita più qui" di Martin Scorsese, ha ripercorso in un breve discorso alcune tappe del suo percorso
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Ellen Burstyn è protagonista al Lido dove riceve il secondo Leone d'oro alla carriera dell'83esima Mostra del Cinema di Venezia, dopo quello attribuito in apertura a George Clooney. La grande attrice, classe 1932, porta a Venezia anche due nuove interpretazioni presentate fuori concorso, quella in "Flesh Impact", il corto con Dakota Johnson su Marilyn Monroe diretto dalla presidente della giuria internazionale di quest'edizione, Maggie Gyllenhaal, che ha pronunciato anche la laudatio in onore di Burstyn, e "Place to Be", il film di Kornel Mundruczo. Nel corso della sua lunga carriera, Ellen Burstyn ha recitato in film quali "Alice non abita più qui" (1974) di Martin Scorsese, che le valse l'Oscar nel 1975 come Miglior attrice, "L'esorcista" (1973), "Requiem for a dream" (2000) e "Interstellar" (2014).
Il ricordo di Marilyn Monroe
In "Flesh Impact" l'attrice interpreta "Marilyn immaginata se fosse arrivata a 100 anni" dice sorridendo. "Una volta l'ho incrociata, in un locale notturno. Era seduta poco distante da me, e naturalmente sono rimasta incantata a guardarla. Era una creatura magica. Poi lei ha incrociato il mio sguardo e ha annuito. Una cosa che mi ha emozionato molto, mi sembrava impossibile si rivolgesse a me. È un momento che da allora porto nel mio cuore", ha ricordato Burstyn.
Essere donna a Hollywood
Parlando del suo percorso, l'attrice ha detto di aver notato un grande cambiamento circa la situazione per le donne a Hollywood. "Quando ho iniziato, non c'erano donne sul set, dietro la macchina da presa o nelle troupe, solo noi attrici. Poi lentamente, grazie anche all'impegno di persone come Gloria Steinem, che è appena scomparsa, la mentalità ha iniziato a cambiare. All'inizio si trattava di una segretaria di edizione. Poi di un'assistente alla macchina da presa. E lentamente si è arrivati all'integrazione delle donne. Non siamo ancora al 50 e 50 ma ci stiamo avvicinando".
Una "fabbrica di hamburger"
Burstyn ha poi spostato il focus sull'attualità. "Come interprete mi dà grande soddisfazione continuare a rimanere in contatto con la generazione più giovane - ha detto - Ho scoperto che i registi di talento sono al massimo della loro creatività all'inizio della carriera, ma dopo aver girato qualche film e aver attraversato quella che io chiamo la fabbrica di hamburger di Hollywood, loro perdono parte della loro innocenza, della loro creatività spontanea, diventano disillusi, professionali". Quando le è stato chiesto quali storie valga la pena di raccontare oggi, lei ha risposto: "Il mio Paese sta offrendo molte storie da esplorare da un punto di vista artistico e politico... io comincerei da questo".