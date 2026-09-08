In "Flesh Impact" l'attrice interpreta "Marilyn immaginata se fosse arrivata a 100 anni" dice sorridendo. "Una volta l'ho incrociata, in un locale notturno. Era seduta poco distante da me, e naturalmente sono rimasta incantata a guardarla. Era una creatura magica. Poi lei ha incrociato il mio sguardo e ha annuito. Una cosa che mi ha emozionato molto, mi sembrava impossibile si rivolgesse a me. È un momento che da allora porto nel mio cuore", ha ricordato Burstyn.