Nato a Roma nel 1940, è uno dei nomi più riconoscibili del cinema italiano e un autore che ha saputo trasformare il thriller e l'horror in un'esperienza visiva e sonora personalissima. La sua carriera, iniziata alla fine degli anni Sessanta, attraversa più di mezzo secolo di cinema e comprende regia, sceneggiatura e produzione. Nel corso degli anni Argento ha costruito un universo cinematografico fondato sulla tensione, sull'ossessione, sul mistero e su una particolare attenzione all'immagine. Un percorso che gli è valso anche importanti riconoscimenti alla carriera, tra cui il David di Donatello Speciale nel 2019 e, più recentemente, il Premio SIAE Andrea Purgatori alla Carriera 2025.