Il cult di Dario Argento "4 mosche di velluto grigio" torna al cinema in versione restaurata

Il restauro 4K è stato effettuato dalla Fondazione Cineteca di Bologna, in collaborazione con Surf Film, a partire dal negativo camera originale techniscope e dal negativo suono italiano messi a disposizione da Reel One per conto di Surf Film. L’intervento di color correction è stato realizzato con la supervisione di DoP Luciano Tovoli. Le lavorazioni sono state effettuate presso L’Immagine Ritrovata nel 2020. Restauro realizzato con il contributo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. L’opera restaurata è stata presentata alla XXXIV edizione del Festival Il Cinema Ritrovato.