Dario Argento ricoverato a Ischia per una crisi respiratoria

Il regista si è rivolto al pronto soccorso, dove sono attualmente in corso accertamenti medici
© IPA
Il regista Dario Argento è stato ricoverato all'ospedale Anna Rizzoli di Ischia a causa di una crisi respiratoria, legata a una malattia di cui soffrirebbe da tempo. La notizia è stata confermata dai dirigenti dell'ospedale. Il regista 85enne si trova attualmente in vacanza sull'isola e ha accusato un malore nelle ultime ore.
Il peggioramento delle sue condizioni di salute lo ha spinto a rivolgersi al pronto soccorso dell'ospedale, dove è attualmente sottoposto a esami da parte del personale medico del Rizzoli. Le sue condizioni non sono gravi ma, una volta completato lo screening strumentale, si valuterà la necessità di un trasferimento in uno dei reparti della struttura ospedaliera.
