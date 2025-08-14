Dario Argento ricoverato a Ischia per una crisi respiratoria

Il regista Dario Argento è stato ricoverato all'ospedale Anna Rizzoli di Ischia a causa di una crisi respiratoria, legata a una malattia di cui soffrirebbe da tempo. La notizia è stata confermata dai dirigenti dell'ospedale. Il regista 85enne si trova attualmente in vacanza sull'isola e ha accusato un malore nelle ultime ore.