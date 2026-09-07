Geolier e Achille Lauro insieme per la prima volta: arriva il singolo "Per noi"

Chiara Frattesi, compleanno top in Sardegna (con tenero bacio a Geolier)
© Instagram | Il compleanno di Chiara Frattesi in Sardegna
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Il brano sarà disponibile dall’11 settembre e apre un nuovo capitolo per il rapper napoletano, già proiettato ai sei concerti allo stadio Maradona nel 2027
Geolier e Achille Lauro, prima collaborazione con “Per noi” © Instagram
Due mondi musicali che finalmente si incontrano. Geolier e Achille Lauro collaborano ufficialmente per la prima volta in "Per noi", il nuovo singolo del rapper napoletano in uscita venerdì 11 settembre per Atlantic Records Italy/Warner Music Italy. Una collaborazione inedita che, in realtà, era stata anticipata da un incontro sul palco davanti a 60mila spettatori allo Stadio Olimpico di Roma. Durante il tour negli stadi di Geolier, Achille Lauro era infatti salito sul palco come ospite speciale per interpretare insieme al rapper napoletano la ballata "Fotografia". Un’intesa nata dal vivo che ora si trasforma in un vero progetto discografico.
Per Geolier, soprattutto, il nuovo brano rappresenta un altro tassello di un periodo segnato da numeri da record. Dopo l’estate e il successo del tour, il rapper guarda già al 2027, quando tornerà nella sua Napoli con un progetto live senza precedenti. "Napoli è casa tua" porterà oltre 300mila spettatori allo stadio Diego Armando Maradona attraverso sei concerti, in programma il 9, 10, 11, 13, 14 e 15 giugno.
I biglietti per tutte le date sono andati esauriti in meno di una settimana, trasformando la serie di concerti in uno degli appuntamenti musicali più attesi del prossimo anno. Un risultato che conferma il rapporto speciale tra Geolier e la sua città, diventata negli anni parte integrante della sua identità artistica.
Ai risultati dal vivo si aggiungono quelli sulle piattaforme e nelle classifiche. "Canzone d’amore" continua a occupare il primo posto della Daily Top Songs Italy di Spotify, posizione che mantiene dal 26 giugno. Anche l’album "Tutto è possibile", certificato triplo platino, resta ai vertici: è primo nella Weekly Top Albums Italy di Spotify ed è tornato in vetta alla classifica degli album Fimi/Niq Italia.
L’effetto del tour si è fatto sentire anche sul catalogo del rapper. Oltre a "Canzone d’amore" e "2 giorni di fila", hanno registrato nuovi picchi di ascolto brani come "Autorità", "Arcobaleno" e "Stelle", mentre "Un ricco e un povero" e "A Napoli non piove" si sono ritagliati un posto particolare tra le preferenze dei fan. Continua intanto anche la corsa di "Dio lo sa", che rimane stabilmente nella Top 10 Fimi/Niq Italia degli album più venduti e ha raggiunto quota otto dischi di platino.
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