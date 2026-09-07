Geolier e Achille Lauro insieme per la prima volta: arriva il singolo "Per noi"

L’effetto del tour si è fatto sentire anche sul catalogo del rapper. Oltre a "Canzone d’amore" e "2 giorni di fila", hanno registrato nuovi picchi di ascolto brani come "Autorità", "Arcobaleno" e "Stelle", mentre "Un ricco e un povero" e "A Napoli non piove" si sono ritagliati un posto particolare tra le preferenze dei fan. Continua intanto anche la corsa di "Dio lo sa", che rimane stabilmente nella Top 10 Fimi/Niq Italia degli album più venduti e ha raggiunto quota otto dischi di platino.