Achille Lauro ha una nuova fiamma? La foto che incendia il gossip
Uno scatto pubblicato sui social da un'ex protagonista di "Uomini e Donne" ha riacceso i riflettori sulla vita privata del cantante romano
Achille Lauro e la presunta nuova fiamma © Instagram
Il cuore di Achille Lauro batte per qualcuno? A riaccendere il gossip sulla vita sentimentale del cantante romano, da sempre attentissimo a proteggere la propria sfera privata, è uno scatto apparso sui social nelle ultime ore. Una foto apparentemente innocua, pubblicata dall'ex tronista di Uomini e Donne Lavinia Mauro Frontera, che ha, però, stuzzicato l’attenzione dei fan per un dettaglio, secondo alcuni, inconfondibile: un tatuaggio.
Il dettaglio "sospetto" nello scatto social
Tutto sarebbe partito da una gallery di video e immagini postata su Instagram da Lavinia Mauro Frontera: riprese di un concerto, scorci romani e un'immagine in particolare, un vassoio di frutta gelato, con sullo sfondo una mano appoggiata. Una mano su cui si vede un tatuaggio considerato dai follower del cantante "inconfondibile". A rendere ancora più fitta la trama, la didascalia scelta dalla giovane: "Perfect day".
Dal concerto a Fontana di Trevi alla cena romana
Gli scatti di Lavinia Mauro documenterebbero una serata precisa: quella del concerto-evento a sorpresa che Achille Lauro ha tenuto venerdì scorso a Roma, nella cornice di Fontana di Trevi. Nella gallery, insieme ai video della performance, comparirebbero anche immagini scattate da una stanza affacciata direttamente sulla celebre piazza, e poi una cena in un locale di piazza de' Ricci, a pochi passi dalla fontana, frequentato abitualmente da personaggi dello spettacolo italiani e internazionali. La foto "incriminata" sarebbe proprio una di quelle scattate a tavola.
Chi è Lavinia Mauro Frontera
Romana, classe 1996, Lavinia Mauro Frontera porta un titolo nobiliare - è marchesa - ed è figlia di un avvocato e di un'imprenditrice. Ha studiato Scienze politiche alla Luiss di Roma. Il grande pubblico l'ha conosciuta nel 2023, quando è diventata tronista di "Uomini e Donne"; percorso che si era chiuso con la scelta di Alessio Corvino. Dopo circa un anno, nel maggio 2024, i due avevano annunciato la fine della loro storia con un comunicato congiunto sui social.
Il legame già noto con l'entourage del cantante
C'è un tassello, però, che invita alla prudenza prima di trasformare un tatuaggio in una liaison. Secondo quanto emerso nei mesi scorsi da diverse testate, Lavinia Mauro Frontera sarebbe legata sentimentalmente da inizio 2025 a Matteo Ciceroni, dj e produttore noto con il nome d'arte Gow Tribe e storico collaboratore musicale di Achille Lauro. Una circostanza che spiegherebbe la presenza dell'ex tronista alla stessa cena del cantante. Dall'artista, come da abitudine, per ora non sono arrivate né smentite né conferme.