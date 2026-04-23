Romana, classe 1996, Lavinia Mauro Frontera porta un titolo nobiliare - è marchesa - ed è figlia di un avvocato e di un'imprenditrice. Ha studiato Scienze politiche alla Luiss di Roma. Il grande pubblico l'ha conosciuta nel 2023, quando è diventata tronista di "Uomini e Donne"; percorso che si era chiuso con la scelta di Alessio Corvino. Dopo circa un anno, nel maggio 2024, i due avevano annunciato la fine della loro storia con un comunicato congiunto sui social.