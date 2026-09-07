Venezia 83, Gabriele Salvatores: "L'IA è uno strumento per creare ma non dobbiamo sostituirci a Dio"

A 12 anni faceva gli effetti speciali per le sue sorelle con uno spruzzino e dei batuffoli di cotone. Oggi un 12enne può scrivere una frase a una macchina e ottenere un’immagine cinematografica. Quel bambino è diventato più libero o gli è stato tolto qualcosa?

È una domanda molto importante a cui non so dare una risposta sicura. Togliamo sicuramente qualcosa perché gli togliamo la curiosità di scoprire, di inventare, cioè l'unico, l'invenzione. Se ci pensi, so che vengo contestato su questo, però l'intelligenza artificiale teoricamente adesso non è in grado di inventare e di avere dei dubbi. Ti genera quello che tu le hai insegnato, quindi qualcosa che è legata in qualche modo al passato. Quindi togliamo al bambino l'aspetto fantastico, però dall'altra parte sicuramente gli diamo uno strumento in più per essere capace di applicarlo a livello creativo per inventarsi le sue cose. Quindi è un discorso molto complesso. Bisogna, come al solito, maneggiare le cose con cura, cercare di non perdere la dimensione umana.