Sul tappeto rosso dell'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, tra abiti scenografici e pose studiate delle grandi star, a colpire più di ogni altra cosa il secondo giorno del festival è stata la naturalezza di un gesto semplice: mostrarsi per come si è davvero. Natalia Paragoni ha sfilato sul red carpet con il capo scoperto, mostrando i capelli rasati senza quindi nascondere il difficile percorso che sta affrontando da mesi.