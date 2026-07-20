Natalia Paragoni, le foto del taglio di capelli dopo l'annuncio della malattia
© Instagram | Natalia Paragoni
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L'influencer 28enne ha condiviso un video su Tik Tok in cui aggiorna i follower sul suo stato di salute. Su Instagram le immagini del compleanno della primogenita
© Tgcom24
Natalia Paragoni ha trascorso una domenica all'insegna dei festeggiamenti insieme alla famiglia. La piccola Ginevra, la primogenita nata dall'amore con Andrea Zelletta, ha compiuto tre anni e per l'occasione, i genitori hanno organizzato una festa invitando amici e parenti. Un momento di immensa felicità che si inserisce in un periodo difficile per Natalia, segnato dalla diagnosi di linfoma di Hodgkin e dall'inizio delle cure. L'influencer ha anche condiviso gli aggiornamenti sulla terapia: "Bisogna festeggiare, anche se non è finita".
Un bellissimo ritratto di famiglia è comparso nelle Storie Instagram di Natalia, che tiene in braccio la piccola Beatrice, accanto al compagno Andrea che sorregge la festeggiata Ginevra. Una grande torta che riprende il film animato "Frozen", palloncini colorati e tutto l'affetto dei cari. La ricetta perfetta per un compleanno da favola. Poi anche un post con una tenera dedica: "Auguri alla mia Ginny, il mio amore più grande. Vorrei che il tempo si fermasse", ha scritto l'influencer in corredo a una gallery di scatti con la piccola.
© Instagram | Natalia Paragoni
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A Natalia era stato diagnosticato il linfoma mentre era all'ottavo mese della sua seconda gravidanza e, da allora, ha raccontato passo dopo passo il proprio percorso. "La terapia sta andando molto bene, ci sono dei grandi progressi. La PET ha captato che c’è poca massa. Tutto si è sgonfiato", ha spiegato, visibilmente felice e commossa. L'influencer ha poi specificato sui risultati: "I due cosini che avevo all’interno si sono sgonfiati alla grande! La PET ha captato una luce di 2,5 al posto degli 11,7 che avevo all’inizio. Sono molto felice! La terapia sta funzionando".
Una buona notizia che ha raccolto la felicità della famiglia e dei follower che le hanno mostrato sostegno dal momento della diagnosi. La terapia, comunque, non è ancora finita. "Adesso farò altre tre chemio, poi aspetterò settembre, farò un’altra PET e capiremo il da farsi".