A Natalia era stato diagnosticato il linfoma mentre era all'ottavo mese della sua seconda gravidanza e, da allora, ha raccontato passo dopo passo il proprio percorso. "La terapia sta andando molto bene, ci sono dei grandi progressi. La PET ha captato che c’è poca massa. Tutto si è sgonfiato", ha spiegato, visibilmente felice e commossa. L'influencer ha poi specificato sui risultati: "I due cosini che avevo all’interno si sono sgonfiati alla grande! La PET ha captato una luce di 2,5 al posto degli 11,7 che avevo all’inizio. Sono molto felice! La terapia sta funzionando".