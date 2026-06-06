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© Instagram |  Natalia Paragoni
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La scelta

Natalia Paragoni, le foto del taglio di capelli dopo l'annuncio della malattia

In seguito all'inizio della chemioterapia la chioma dell'influencer aveva iniziato a sfoltirsi, quindi lei ha deciso di prendere in mano la situazione

06 Giu 2026 - 17:49
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natalia paragoni