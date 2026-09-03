"Durante il montaggio ho detto al montatore: Questo è un film dove mi piacerebbe avere accanto David Lynch alla prima proiezione pubblica. Con questo intendo che avevamo una comprensione molto profonda del lavoro l'uno dell'altro anche se eravamo molto diversi, E quindi avrei voluto che fosse stato lui il mio primo pubblico". Sul suo ritorno al film di fiction dopo il documentario dice Herzog: "In realtà non faccio una grande distinzione tra film di finzione e documentari. Per me sono tutti film. Nel documentario invento, ho comunque un cast o la musica. Quindi in realtà è un processo sempre molto creativo. Cerco di creare dei film un po' diversi: la distinzione secondo me non è sempre così chiara".