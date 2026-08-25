"The Dog Stars" è stato girato soprattutto in Italia, tra montagne e boschi in varie location, dal Friuli Venezia Giulia al Veneto, dall'Abruzzo al Lazio, con una parte della lavorazione anche a Cinecittà. Ridley Scott, in merito, ha commentato: "Il cinema italiano e francese sono stati la mia scuola, ancor più di Hollywood. Una tradizione che l'Italia ha perso", ma "se ne sono resi conto e le cose stanno migliorando". Scott ricorda anche i suoi incontri con Federico Fellini e Sergio Leone: "Fellini mi ha portato a vedere il suo set, quello con la gigantesca nave e un altro con due pistoni grandi come un palazzo. Mi ha fatto fare un giro e ne era molto orgoglioso. Indossava un Mackintosh molto inglese e una grande sciarpa Burberry.... lo ricordo sempre".