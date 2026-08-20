Fotogallery - Sandra Bullock dice addio al suo compagno Bryan Randall
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L'attrice racconta gli anni più difficili accanto al fotografo, scomparso nel 2023 dopo una battaglia privata contro la Sla
Sandra Bullock, 57 anni © IPA
Sandra Bullock, 62, rompe il silenzio su uno dei periodi più dolorosi della sua vita. A tre anni dalla morte del compagno Bryan Randall, scomparso il 5 agosto 2023 a 57 anni dopo aver combattuto contro la sclerosi laterale amiotrofica (Sla), l'attrice ha raccontato cosa è accaduto durante gli anni della malattia. Ospite del podcast "SmartLess", Bullock ha spiegato anche perché abbia mantenuto il massimo riserbo sulla diagnosi.
A chiedere che la malattia rimanesse segreta era stato lo stesso Randall. "Non mi era permesso parlarne. Questa era la richiesta e ho cercato di rispettarla", ha raccontato Bullock. Per molto tempo l'unica persona informata sarebbe stata sua sorella Gesine. Soltanto in seguito l'attrice riuscì a confidarsi con una cerchia ristrettissima di amici, tra cui Jennifer Aniston, 57 anni, e Amanda Anka, 57 anni, moglie di Jason Bateman, 57 anni.
La star ha descritto il peso di quella "diagnosi traumatica" e l'isolamento vissuto mentre doveva contemporaneamente occuparsi della famiglia, assistere il compagno e affrontare le difficoltà legate alla pandemia. Bullock è madre di Louis, 16 anni, e Laila, 12 anni, mentre Randall aveva una figlia, Skylar, 32 anni, nata da una precedente relazione.
La malattia ha segnato una parte importante degli otto anni trascorsi insieme. Bullock ha spiegato di avere cominciato a elaborare la perdita molto prima della morte del compagno: "Ho iniziato a vivere il lutto per Bryan quattro anni prima che morisse".
Con il progredire della Sla, l'attrice aveva infatti la sensazione di perdere lentamente la persona che amava. "La mia persona se n'era andata molto prima che se ne andasse il suo corpo", ha confidato. Durante quel periodo, però, non avrebbe avuto realmente la possibilità di fermarsi ed elaborare ciò che stava accadendo: doveva continuare a crescere i figli e ad assistere Randall.
I due si erano conosciuti nel 2015, quando il fotografo era stato chiamato per immortalare la festa di compleanno di Louis. Nel 2021 Bullock aveva definito Randall "l'amore della mia vita", spiegando di non avere bisogno del matrimonio per considerarlo il proprio compagno di vita.
Dopo la morte di Randall, la famiglia rese pubblica la diagnosi, spiegando che il fotografo aveva scelto di affrontare in privato i tre anni di malattia. Bullock, che nel 2022 aveva annunciato una pausa dalla recitazione per dedicarsi alla famiglia, è ora pronta a tornare sul grande schermo. Sarà nuovamente Sally Owens in "Amori & incantesimi 2", al fianco di Nicole Kidman, 59 anni, nelle sale italiane dal 10 settembre 2026.
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