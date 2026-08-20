A chiedere che la malattia rimanesse segreta era stato lo stesso Randall. "Non mi era permesso parlarne. Questa era la richiesta e ho cercato di rispettarla", ha raccontato Bullock. Per molto tempo l'unica persona informata sarebbe stata sua sorella Gesine. Soltanto in seguito l'attrice riuscì a confidarsi con una cerchia ristrettissima di amici, tra cui Jennifer Aniston, 57 anni, e Amanda Anka, 57 anni, moglie di Jason Bateman, 57 anni.