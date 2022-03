Sandra Bullock dice addio al cinema... per un po': "Voglio dedicarmi alla mia famiglia"

a casa mia", così Sandra Bullock, 57 anni , in un'intervista a "Entertainment Tonight", svela la sua decisione di fare un passo indietro e dire momentaneamente addio al cinema: "Prendo molto sul serio il mio lavoro quando sono al lavoro (...) 24 ore su 24, 7 giorni su 7", ha detto la vincitrice di un Oscar aggiungendo: "Voglio essere 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con i miei bambini e la mia famiglia. Ecco dove sarò per un po'".

Channing Tatum e Sandra Bullock in una scena del film "The Lost City" (2022)

Channing Tatum e Sandra Bullock in una scena del film "The Lost City" (2022)

La star, che è una madre single, (ha adottato i suoi due figli, Louis 12 anni e Laila 10 anni), ha spiegato che trascorrerà la sua pausa "soddisfacendo ogni loro esigenza" e gestendo "il loro calendario sociale".

Leggi Anche Sandra Bullock adotta un altro figlio: ecco la piccola Laila

Ma ha anche parlato di com'e sia difficile la genitorialità durante la pandemia di Covid, dicendo di aver preso e continuare a prendere tutte le precauzioni per assicurarsi che i suoi figli siano al sicuro. "Tutti i genitori mi conoscono come la pazza per la pandemia", ha detto: “Sanno che i loro figli torneranno senza Covid quando venngono a casa nostra”.

Bullock e il suo ex marito, Jesse James, sposato nel 2005, hanno deciso di adottare un bambino insieme nel 2010. Ma nell'aprile dello stesso anno l'attrice ha chiesto il divorzio, dopo che diverse donne si erano fatte avanti dicendo di avere avuto una relazione con lui.

I due hanno finalizzato il divorzio a giugno, dopo di che la Bullock ha continuato il processo di adozione da sola e ha portato a casa Louis nel 2010 e Laila nel 2015.

Attualmente l'attrice è fidanzata con il fotografo Bryan Randall, che ha una figlia adulta, Skylar, da una precedente relazione.

E mentre lei decide di prendersi una pausa da Hollywood, al cinema esce il suo nuovo film "The Lost City" in cui recita al fianco di Daniel Radcliffe, Brad Pitt e Channing Tatum.