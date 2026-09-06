Moretti ha poi parlato del suo legame con Jasmine Trinca: "Ventisette anni fa alcuni assistenti andavano a Roma nelle scuole per fare delle piccole interviste a ragazze e ragazzi per 'La stanza del figlio' e quando ho visto il suo provino ho capito subito che era una persona speciale. L'ho capito da come l'avevano inquadrata, Jasmine ha veramente una grande luminosità". L'attrice ha replicato ironica: "Finalmente so perché mi ha scelta, non l'avevo mai capito. Che dire di Nanni! È la persona a cui devo il fatto se sono qui oggi tra voi. Tornare a lavorare con lui è stato bello".