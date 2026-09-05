"The Faith Tour" include versioni dal vivo dei singoli di successo tratti da "Faith", tra cui "Faith", "Father Figure", "One More Try" e "Monkey". Nella tracklist sono presenti anche alcune cover inedite di canzoni particolarmente care alla leggenda della musica, tra cui "Love's in Need of Love" "Today" di Stevie Wonder e "Lady Marmalade" delle Labelle. Senza mai dimenticare le proprie origini, la star inserì inoltre nella scaletta due dei brani più amati degli Wham!, "Everything She Wants" e "I'm Your Man", omaggiando così il percorso che lo aveva portato a "Faith" e, allo stesso tempo, celebrando il completamento della trasformazione del ventiquattrenne George: da amatissimo membro della band a superstar pop solista. "The Faith Tour" arriverà anche nei cinema di tutto il mondo, con il titolo "George Michael: The Faith Tour".