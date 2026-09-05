George Michael rivive nell'album di inediti "The Faith Tour"
Oltre al disco in arrivo anche un film, "George Michael: The Faith Tour", che sarà distribuito nelle sale cinematografiche di tutto il mondo
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Il ricordo di George Michael - venuto a mancare il 25 dicembre 2016 - rivive in "The Faith Tour", l'album live, in uscita il 6 novembre, che contiene 18 registrazioni inedite di alcuni dei successi del cantautore britannico, sia insieme agli Wham!, che hanno venduto milioni di copie, sia della sua carriera solista. Registrato durante la storica tappa al Palais Omnisports de Paris-Bercy, nell'ambito del tour europeo del 1988, "Faith Tour", la prima serie di concerti da solista della superstar, l'album mette in risalto il talento vocale di George e la sua abilità come interprete dal vivo.
Le tracce di "The Faith Tour"
"The Faith Tour" include versioni dal vivo dei singoli di successo tratti da "Faith", tra cui "Faith", "Father Figure", "One More Try" e "Monkey". Nella tracklist sono presenti anche alcune cover inedite di canzoni particolarmente care alla leggenda della musica, tra cui "Love's in Need of Love" "Today" di Stevie Wonder e "Lady Marmalade" delle Labelle. Senza mai dimenticare le proprie origini, la star inserì inoltre nella scaletta due dei brani più amati degli Wham!, "Everything She Wants" e "I'm Your Man", omaggiando così il percorso che lo aveva portato a "Faith" e, allo stesso tempo, celebrando il completamento della trasformazione del ventiquattrenne George: da amatissimo membro della band a superstar pop solista. "The Faith Tour" arriverà anche nei cinema di tutto il mondo, con il titolo "George Michael: The Faith Tour".
Un album da record
L'album "Faith" è stato scritto, arrangiato, prodotto ed eseguito quasi interamente da George Michael e ha segnato l'affermazione di un nuovo tipo di icona pop: un artista capace di fondere soul, R&B e rock in un sound elegante, emotivamente intenso e assolutamente personale, capace di conquistare persone di ogni età in ogni angolo del mondo. L'album gli valse un Grammy come Album dell'Anno, tre American Music Awards e una serie record di quattro singoli in prima posizione negli Stati Uniti, rendendo George l'unico artista solista maschile britannico ad aver ottenuto questo risultato da un unico album nella Billboard Hot 100, un record tutt'ora imbattuto.