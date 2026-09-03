Oasis, Noel Gallagher: "Il tour nel 2027? Non ci sono tornei di calcio quindi..."

Annunciare un tour senza dirlo. Sì, gli Oasis potrebbero averlo appena fatto. Dopo la reunion del 2025, che ha riportato insieme Liam e Noel Gallagher per la prima volta dopo sedici anni di tensioni, l'attesa dei fan non si è mai davvero spenta. E adesso è bastata una frase del maggiore dei fratelli simbolo degli anni '90 per rimettere in moto le speranze: l'estate 2027 potrebbe avere ancora una volta il suono inconfondibile del gruppo rock britannico.