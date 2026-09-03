Oasis, Noel Gallagher: "Il tour nel 2027? Non ci sono tornei di calcio quindi..."

Gli Oasis incantano Cardiff nella notte della reunion
© Dalet
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Annunciare un tour senza dirlo. Sì, gli Oasis potrebbero averlo appena fatto. Dopo la reunion del 2025, che ha riportato insieme Liam e Noel Gallagher per la prima volta dopo sedici anni di tensioni, l'attesa dei fan non si è mai davvero spenta. E adesso è bastata una frase del maggiore dei fratelli simbolo degli anni '90 per rimettere in moto le speranze: l'estate 2027 potrebbe avere ancora una volta il suono inconfondibile del gruppo rock britannico.
A riaccendere le chiacchiere sull'argomento è stato Noel, intervenuto telefonicamente nella trasmissione Drive di talkSPORT per parlare, inizialmente, di tutt'altro: il suo Manchester City. Ma quando il discorso è scivolato sulle indiscrezioni relative a un possibile tour europeo degli Oasis nel 2027, il cantante ha scelto la strada dell'ironia. "È Liam, vero? Non gli interessa, non gli interessano più gli Oasis", ha risposto scherzando.
Poi, quando il conduttore Andy Goldstein gli ha ricordato che il fratello aveva appena lasciato X, la replica è diventata ancora più enigmatica: "Allora deve esserci qualcosa che bolle in pentola…". Infine la frase destinata a fare il giro del mondo: "La prossima estate non ci sono tornei di calcio, quindi dobbiamo pur fare qualcosa, no?". Una risata e nessuna conferma, ma abbastanza per alimentare nuovamente il sogno.
Le voci parlano di un possibile tour europeo degli Oasis, con Roma indicata addirittura per il 12 e il 14 luglio 2027. Sul tavolo ci sarebbero anche un nuovo appuntamento a Knebworth e una residency allo stadio di Manchester. A rendere ancora più intrigante il momento è l'addio di Liam ai social, annunciato il 25 agosto con il consueto stile sopra le righe. Coincidenza o indizio? Per ora impossibile dirlo.
La possibile risposta potrebbe arrivare presto: gli Oasis saranno alla Mostra del cinema di Venezia per la prima mondiale di Don't Look Back In Anger, documentario di Dylan Southern e Will Lovelace dedicato alla reunion del 2025. Concerti, prove, backstage, il primo incontro tra i fratelli e, come ha ironizzato Noel, "un sacco di gente che piange". Nelle sale italiane dal 10 settembre, il film potrebbe diventare anche il prologo di una nuova pagina della storia degli Oasis.
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