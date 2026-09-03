"Parla di chi hai avuto accanto e di chi hai dovuto lasciare andare e parla del fatto che alla fine ho capito una cosa sola: che noi non siamo solo i nostri successi, ma siamo soprattutto le nostre cadute. E forse è proprio dalle cadute che nascono le canzoni migliori. Per questo il disco si chiama Vita Morte Miracoli". Non solo il titolo del suo nuovo lavoro ma una vera a propria dichiarazione d'intenti: dalle battaglie personali alle riflessioni sulla società contemporanea, Alessandro mette in scena un racconto sincero e spesso spietato di sé stesso e del mondo che lo circonda.