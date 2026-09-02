Fred De Palma è pronto a dare un nuovo impulso al suo percorso musicale con "Ragazzino", il singolo che arriverà venerdì 4 settembre e che inaugura una nuova fase della sua ricerca nel mondo della musica latina. L'annuncio arriva dopo una stagione particolarmente positiva per "La testa gira", il brano realizzato insieme ad Anitta ed Emis Killa che ha dominato le classifiche estive e ha consolidato la dimensione internazionale dell'artista.