Fred De Palma: "Il mio rap autentico e sincero parte dal web..."
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© Russeavx (Alessandro Russo)
Fred De Palma è pronto a dare un nuovo impulso al suo percorso musicale con "Ragazzino", il singolo che arriverà venerdì 4 settembre e che inaugura una nuova fase della sua ricerca nel mondo della musica latina. L'annuncio arriva dopo una stagione particolarmente positiva per "La testa gira", il brano realizzato insieme ad Anitta ed Emis Killa che ha dominato le classifiche estive e ha consolidato la dimensione internazionale dell'artista.
Il precedente singolo di Fred De Palma si è imposto per due settimane consecutive al primo posto della classifica generale dei singoli. "La testa gira" ha inoltre ottenuto il Disco di Platino, andando ad aggiungersi a un percorso discografico che in Italia conta complessivamente 33 dischi di platino e 8 dischi d'oro. Anche fuori dai confini italiani il successo non è mancato: in Spagna il brano ha ottenuto 5 dischi di Platino. Un risultato che fa da punto di partenza per il nuovo capitolo annunciato da Fred De Palma.
Il nuovo singolo è stato scritto da Fred De Palma insieme a Cino, che ha curato anche la produzione. Il brano sarà pubblicato il 4 settembre. Con "Ragazzino" l'artista sceglie di modificare in parte l'impostazione sonora che ha caratterizzato la sua ricerca più recente. Le produzioni esclusivamente sintetiche lasciano infatti spazio a una componente maggiormente suonata, con percussioni, chitarre e arrangiamenti pensati per richiamare l'impatto delle vere band latine dal vivo.
A un primo ascolto "Ragazzino" potrebbe apparire come un brano costruito per l'estate, grazie al suo ritmo coinvolgente e alla sua atmosfera calda. Il testo, però, affronta temi più profondi e racconta la crescita di una persona che si trova a vivere tra vicoli e periferie urbane.
La canzone segue il percorso di chi deve confrontarsi con le difficoltà della vita quotidiana e con il desiderio di conquistare un futuro differente. La ricerca del riscatto, tanto sul piano personale quanto su quello sociale, diventa così il centro del racconto.
Nel frattempo l'estate di Fred De Palma prosegue con gli ultimi appuntamenti del tour. Il percorso live si concluderà con "La festa continua", il concerto evento in programma il 1° ottobre al Fabrique di Milano. L'appuntamento è stato pensato come una celebrazione del percorso artistico di Fred De Palma e della sua progressiva apertura verso il pubblico e il mercato internazionale.
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