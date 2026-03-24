Fred De Palma torna con il nuovo singolo "La testa gira" con Anitta ed Emis Killa
Il cantautore firma una nuova collaborazione con la star del raggaeton e il noto rapper milanese
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Trio che vince non si cambia. Fred De Palma torna in studio con la star del reggaeton Anitta e il collega rapper Emis Killa per regalare ai fan un nuovo singolo, "La testa gira", fuori il 27 marzo. Una collaborazione che aveva già collezionato successi, dopo "Paloma" e "Un Altro Ballo", certificati rispettivamente triplo e doppio platino. Il nuovo singolo del rapper piemontese unisce il meglio del pop latino e dell'urban italiano. Dopo gli indizi dei giorni precedenti con i social di Fred completamente azzerati, è arrivato l'annuncio ufficiale su Instagram di questo nuovo capitolo musicale.
Il sound del nuovo singolo
"La testa gira", prodotto da Cino, è un brano magnetico dal ritmo travolgente, vibrazioni da club e un ritornello destinato a diventare un trend immediato: la traccia perfetta per qualsiasi party. Con "La testa gira", Fred De Palma mescola sonorità globali e identità italiana, scrivendo un nuovo capitolo della sua discografia, che lo consolida tra i protagonisti della scena pop contemporanea.
Le collaborazioni con artisti internazionali
Fred De Palma è uno dei pochi artisti in Italia a vantare importanti collaborazioni internazionali, come quelle con la popstar brasiliana Anitta, con Justin Quiles, Sofia Reyes e Ana Mena, grazie alle quali si è aggiudicato un posto importante nel mercato musicale nazionale e in quello globale. Inoltre, si è posizionato sul podio dei singoli più ascoltati in un Paese straniero grazie a "Se iluminaba", versione spagnola di "Una volta ancora" feat. Ana Mena, il secondo brano più ascoltato in streaming in Spagna nel 2020.
Tra raggaeton e rap
De Palma si è anche esibito in apertura al concerto di Maluma, la star colombiana del reggaeton e ha duettato con Anitta nel suo concerto a Milano. Con all'attivo 31 dischi di platino e 8 dischi d'oro in Italia, 5 dischi di Platino in Spagna e oltre 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, il rapper vanta molte hit di successo in cui è riuscito a tenere salda la bandiera del reggaeton in Italia senza accantonare le radici del rap. Dal brano "D'estate non vale" (triplo Platino), "Una volta ancora", 7 volte Platino in Italia e 5 volte platino in Spagna, fino a "Paloma" (triplo Platino), e "Un Altro Ballo" (doppio platino).
Nel 2021 colleziona grandi numeri sulle piattaforme con "Ti raggiungerò", certificata triplo platino con 72 milioni di stream, e "Extasi", con 78,6 milioni di stream e 4 dischi di platino. La musica di De Palma si mostra trasversale, in grado di fondere culture e generi differenti. Nel 2023 firma una nuova collaborazione con Ana Mena in "Melodia Criminal", mentre la scorsa estate ha pubblicato "Notte cattiva" con Guè e "Passione". In autunno è uscita "MMH" con Rose Villain e di recente la collaborazione con Baby Gang in "Sexy rave".