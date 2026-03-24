De Palma si è anche esibito in apertura al concerto di Maluma, la star colombiana del reggaeton e ha duettato con Anitta nel suo concerto a Milano. Con all'attivo 31 dischi di platino e 8 dischi d'oro in Italia, 5 dischi di Platino in Spagna e oltre 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, il rapper vanta molte hit di successo in cui è riuscito a tenere salda la bandiera del reggaeton in Italia senza accantonare le radici del rap. Dal brano "D'estate non vale" (triplo Platino), "Una volta ancora", 7 volte Platino in Italia e 5 volte platino in Spagna, fino a "Paloma" (triplo Platino), e "Un Altro Ballo" (doppio platino).