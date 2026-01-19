Il rapper milanese torna a esibirsi dal vivo dopo il successo degli show "EM15" e "EM16"
Dopo l'uscita dell'album Musica Triste, Emis Killa annuncia il Club Tour 2026. Sette date nel mese di maggio che toccheranno i principali club italiani. Dopo il successo degli show "EM15" e "EM16", il rapper riabbraccia l'ambiente più intimo e ravvicinato dei club. Da martedì 20 gennaio 2026 alle 14.00 i biglietti saranno disponibili sui canali ufficiali di vendita.
Il tour prenderà il via sabato 2 maggio dal Concordia di Torino, per poi passare il 3 all'Hall di Padova, il 7 al Viper di Firenze, l'8 all'Orion di Roma, il 9 al Mamamia di Senigallia e il 12 all'Estragon di Bologna. Il tutto culminerà al Fabrique di Milano venerdì 15 maggio. Il Club Tour 2026 sarà un'occasione per i fan di ascoltare i brani di Musica Triste, tredicesimo progetto del rapper pubblicato lo scorso 5 dicembre. Il disco segna il ritorno di Emis Killa a una scrittura più emotivamente carica e diretta, che apre le porte alla narrazione del suo vissuto.
Durante il tour, inoltre, non mancheranno i brani storici del repertorio del rapper, per rivivere e ripercorrere quasi vent'anni di carriera dell'artista.