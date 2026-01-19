Dopo l'uscita dell'album Musica Triste, Emis Killa annuncia il Club Tour 2026. Sette date nel mese di maggio che toccheranno i principali club italiani. Dopo il successo degli show "EM15" e "EM16", il rapper riabbraccia l'ambiente più intimo e ravvicinato dei club. Da martedì 20 gennaio 2026 alle 14.00 i biglietti saranno disponibili sui canali ufficiali di vendita.