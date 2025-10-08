Emis Killa fa una donazione per una bimba malata, ma è una truffa: lui denuncia e scoppia la polemica

Ma gli hater non si sono fatti attendere e in molti hanno criticato il rapper accusandolo di aver parlato della donazione e della truffa per un tornaconto personale e per farsi pubblicità. La risposta non si è fatta attendere e in un video postato su una storia Instagram Emis Killa ha replicato indispettito: “Non so se avete capito cosa in questo momento qualcuno sta insinuando, che io ho fatto questa denuncia sociale riguardo alla truffa speculando sui bambini malati per un tornaconto personale. Cioè, non per segnalare che ci sono degli infamoni, che ancora tra l’altro stanno raccogliendo soldi perché vedo che i profili sono ancora lì, usando le immagini di una bambina che, ahimè, ho scoperto che è pure venuta a mancare. No, secondo queste persone io dovevo stare zitto, farmi ridare i soldi e non dire niente, perché sennò è per farti bello. Se non fosse chiaro il focus: il punto non era sulla mia beneficenza, perché la beneficenza l’ho sempre fatta in privato, fino a prova contraria, finché non saltava fuori ‘sta roba della truffa, nessuno sapeva un cazzo neanche di questo di gesto, perché io le cose le faccio per conto mio. Però se permettete, se vado a scoprire una roba del genere, quantomeno mi premuro che nessuno venga inculato come hanno fatto con me e che non si arricchiscano ‘sti infamoni", e ha poi concluso: "Mannaggia a voi. Poi dite: “Fai denuncia sociale!”, Poi se lo fai rompete i coglioni, non siete mai contenti".