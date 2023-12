Fred De Palma, chi è il re del reggaeton italiano in gara tra i Big al Festival di Sanremo

Ormai riconosciuto come il re del reggaeton italiano, si è fatto le ossa nella scena urban torinese. Per lui si tratta della prima volta all'Ariston, dove potrebbe portare una bella ventata di ritmi latini su cui ballare.

Leggi Anche Chi sono La Sad, il gruppo tra i big in gara al Festival di Sanremo 2024

Leggi Anche Chi è Rose Villain, la cantante in gara tra i Big al Festival di Sanremo 2024

L'età, la famiglia e gli esordi Federico Palana ha 34 anni, nato il 3 novembre 1989 a Ceva, un paese in provincia di Cuneo. Sin da ragazzo sviluppa un'attitudine artistica grazie anche all'influenza di sua mamma Mimma, artista scultrice, che sin da piccolo lo porta in giro per musei. Ma la passione di Federico diventa ben presto la musica, e il primo approccio con il mondo dell'hip hop e con la scena torinese arriva a 19 anni, quando si cimenta nelle prime freestyle fuori dalla discoteca "Chalet" al Parco del Valentino.

Leggi Anche BigMama, chi è la rapper in gara tra i Big al Festival di Sanremo 2024

Leggi Anche Chi è Il Tre: il cantante rapper in gara a Sanremo 2024

Il periodo hip hop con i Royal Rhymes Dopo aver partecipato a diversi eventi di freestyle tra Torino e Milano, conosce Dirty C nel 2010 e insieme fondano i Royal Rhymes, iniziando a registrare le prime tracce in studio. Nel 2010 il gruppo sigla un accordo con la Trumen Records, una label indipendente, e collabora con i beatmaker Jahcool e Double H Groovy. Nel frattempo, Fred De Palma continua a sfidarsi in freestyle, vincendo lo "Zelig Urban Talent" 2011 e arrivando terzo nel 2012 a "MTV Spit", battuto da Nitro e Shade. Il primo album dei Royal Rhymes esce il 23 novembre 2011 per la Saifam Group, seguito nel 2012 dall'Ep "God Save the Royal".

La prima fase della carriera solista Proprio nel 2012 Fred De Palma inizia la sua carriera da solista. Lo fa registrando in due settimane il suo primo album "F.D.P.", che esce il 6 novembre di quell'anno. Nel 2013 realizza il video del brano "Passa il microfono", insieme ad altri rapper come Moreno, Clementino, Shade e Marracash, entrando anche a far parte del collettivo Roccia Music di Marracash. Con lui partecipa all'album "Genesi", nel quale interpreta quattro canzoni, tra cui "Lettera al successo", che dà il nome al suo secondo album in studio, pubblicato nel giugno 2014. Alla fine dello stesso anno motivi personali lo spingono a lasciare il collettivo Roccia Music, ma in compenso poco tempo dopo arriva la firma per un'importante major, la Warner. Nei dischi "BoyFred" (2015) e "Hanglover" (2017) la sua musica comincia ad allargare gli orizzonti, fondendo le sonorità hip hop tipiche dei suoi esordi e quelle trap e reggaeton, in particolare nei singoli "Adiòs" e "D'estate non vale" con Ana Mena.

La svolta del reggaeton Proprio il successo di questi due singoli lo portano a fare il salto decisivo con l'album "Uebe". Uscito a settembre 2019 contiene 12 tra cui spiccano "Una volta ancora" con Ana Mena, "Il tuo profumo" con il featuring di Sofia Reyes, e "Dio benedica il reggaeton" con Baby K. L'album si caratterizza per il suo stile rap melodico, influenzato dalle sonorità latine e pop, e per i suoi testi sinceri e autobiografici. Con l'album "Unico" del 2021 riafferma la sua posizione rivendicando in una intervista a Tgcom24 di essere stato "il primo artista italiano a dire di fare il reggaeton italiano. Poi ho capito che questa solitudine era unicità"