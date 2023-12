Chi sono La Sad, il gruppo tra i big in gara al Festival di Sanremo 2024

La band pop punk è composta dal trio Theø, Plant e Fiks nei loro testi temi come la depressione, la solitudine e la paura

L'annuncio è arrivato nella giornata di domenica 3 dicembre quando Amadeus , conduttore e direttore artistico della kermesse musicale più celebre d'Italia, ha elencato i 27 big in gara .

Il loro stile non è di certo sanremese, ma i La Sad sono sicuramente una delle prime sorprese di questo Festival di Sanremo 2024 .

Ma chi sono i La Sad? Capelli colorati, tatuaggi e abbigliamento punk, dietro il loro stile sopra le righe, però, c'è molto di più. La band, così come annunciato dallo stesso padrone di casa, è forse sconosciuta al pubblico generalista, ma è ricompresa tra i big in gara perché ha già il suo discreto seguito. Nei suoi testi, mai banali, canta la depressione, la droga, la solitudine e la paura.

L'origine della band - In attività dal 2020, il gruppo La Sad nasce dall'incontro dei tre artisti Theø, Plant e Fiks, già amici e con alle spalle una carriera musicale. I tre hanno unito i loro percorsi con lo scopo di fondare un collettivo, un rifugio artistico volto alla rinascita italiana del pop-punk dalle sonorità e dall'immaginario punk in chiave moderna. Grandi fan dei Blink-182, il lavoro dei La Sad nel panorama musicale è considerato molto innovativo, capace di fondere nella loro musica le ritmiche pop punk californiane, la trap e l'emo trap.

Da chi è composta la band? Theø, Plant e Fiks sono i nomi d'arte dei tre componenti che inizialmente davano il nome al gruppo poi diventato La Sad. All'anagrafe Matteo Botticini, Francesco Emanuele Clemente ed Enrico Fonte, i tre artisti provengono da tre regioni diverse: Lombardia, Puglia e Veneto.

Matteo Botticini, 36 anni, in arte Theø aveva già molta esperienza prima della nascita dei La Sad. È stato il cantante e il chitarrista della band bresciana Upon This Dawning, ma dal 2016 ha formato il duo trap con il cantautore e produttore Daniele Nelli, aka Danien. Hanno esordito nel 2017 con l'EP Hollywood Season, mentre l'anno successivo hanno pubblicato l'album Dolce Vita.

Plant (Francesco Emanuele Clemente) è stato una giovane promessa del rap. Originario di Altamura, in provincia di Bari, ha 25 anni e nel 2015 si è fatto conoscere con il suo primo Mixtape Mal-pensiero formato da 4 tracce.

Anche Fiks (Enrico Forte) aveva già esperienza nel mondo della musica emo/trap e punk. Non solo cantante, ma anche videomaker, Fiks è originario di Riviera del Brenta, in provincia di Venezia.

I testi più famosi - Le canzoni, mai scontate, parlano del problema della depressione, delle difficoltà relazionali, della paura di rimanere soli, ma anche dell'uso di droghe. Il loro album d'esordio Sto Nella Sad e i tour nei club risalgono solo al 2022. Il loro primo singolo Summersad è stato rielaborato 5 volte, la quarta versione è uscita nell'estate del 2023, mentre la quinta solo qualche giorno fa insieme al brano Memoria. Lavoro pubblicato in collaborazione con il collettivo electro pop empolese Bnkr44, già noto al pubblico sanremese perché presente sul palco nel 2023 insieme a Sethu, per la cover di Charlie fa surf dei Baustelle. Anche loro aspirano a partecipare a Sanremo 2024, visto che al momento sono in gara nella sezione Giovani.