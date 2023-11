Da Amadeus è infatti arrivato l'annuncio del primo superospite nonché co-conduttore della prima serata. Sarà Marco Mengoni, vincitore della scorsa edizione del Festival con la canzone "Due vite". Per il cantante si tratta di un'ideale chiusura di un anno straordinario iniziato proprio con il trionfo a Sanremo e proseguito prima con un tour negli stadi in Italia e poi con un tour nei palazzetti in Europa , di grande successo.

L'annuncio di Amadeus è arrivato nel corso della trasmissione di Fiorello ed è stato accolto da un boato del pubblico. Il direttore artistico e conduttore della kermesse ha così inaugurato la prossima edizione, che dovrebbe essere l'ultima da lui, la quinta. In realtà nei giorni scorsi si sono diffuse notizie secondo cui Amadeus sarebbe in trattative con i vertici Rai per allungare almeno di un'edizione la sua gestione che finora è stata un crescendo di successi. Voci in realtà subito smentite dall'azienda che in un comunicato ha fatto sapere di essere concentrata sull'edizione 2024 e di non aver ancora preso in considerazione ciò che verrà dopo.

Per Mengoni due trionfi a Sanremo Per Mengoni si tratta dell'ennesimo ritorno al Festival di Sanremo, evento al quale ha legato la sua carriera in alcuni momenti topici. Ha partecipato tre volte in gara e una volta come ospite. La sua prima volta sul palco dell'Ariston risale al 2010 quando, reduce da "X Factor", arrivò terzo con il brano "Credimi ancora". Tornò tre anni più tardi per vincere l'edizione 2013 con "L'essenziale", convincendo sia il pubblico che la critica. Nel 2022 fu ospite della serata finale del Festival, dove presentò il singolo "Guerriero", tratto dal suo quarto album "Parole in circolo". Infine, prima dell'annuncio per la prossima edizione del Festival, il ritorno in gara l'anno scorso con "Due vite".

Per Marco Mengoni un anno di concerti Il cantante ha appena concluso, con uno show all'Olympihalle di Monaco di Baviera, il suo tour europeo che lo ha visto protagonisti in luoghi di grande capienza nelle capitali europee, da Barcellona a Bruxelles passando per Amsterdam, Parigi, Francoforte, Vienna e Zurigo. L'ennesima conferma di un anno eccezionale iniziato proprio a Sanremo e proseguito con un tour negli stadi.