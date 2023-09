Marco Mengoni chiude la trilogia "Materia" con "Un'altra storia": con lui c'è Franco126

Il brano è disponibile da venerdì su tutte le piattaforme digitali e in radio. Un regalo speciale in una veste inaspettata per chiude il viaggio della trilogia "Materia", certificata cinque volte disco di platino. Nei giorni scorsi Mengoni ha annunciato il rinnovo del contratto discografico con Sony Music.

Marco Mengoni pubblica " Un'altra storia ", il nuovo singolo estratto dall'ultimo album "Materia (Prisma)" in una veste inedita con la partecipazione sorprendente del cantautore romano Franco126.

"Materia" è il progetto discografico che due anni fa ha dato vita a un percorso straordinario, portando in vetta alle classifiche streaming, radiofoniche e di vendita brani che rappresentano le diverse sfumature artistiche di Mengoni. Un’Altra Storia feat. Franco126 è l’incontro inedito di due artisti apparentemente diversi che sono riusciti a unirsi per creare una collaborazione unica e inaspettata, un incastro perfetto che fotografa alcuni momenti vissuti nel passato, riuscendo così a donare al brano una sfumatura malinconica in grado di toccare le corde più profonde dell’anima.

In "Un'altra storia", scritto da Federico Bertollini (Franco126), Francesco Catitti e Davide Petrella e prodotto da E.D.D., Katoo e Benjamin Ventura, convivono la forza di affrontare intensamente i ricordi, alcuni vissuti intensamente e altri che non si ha avuto il coraggio di vivere per poter essere raccontati, e che quindi si possono solo idealizzare. Viscerale e carico di sentimenti, "Un'altra storia" è un brano che, sin dal primo momento, rappresenta una presa di coscienza che spinge a custodire tutte quelle emozioni, positive e negative, che nonostante tutto caratterizzano ognuno di noi.