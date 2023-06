Dopo l'anteprima di Bibione davanti a 25mila spettatori, è stata la volta della prima data ufficiale a Padova. Che sarà seguita da un lungo giro in tutta Italia la cui conclusione sarà al Circo Massimo , il 15 luglio. La definitiva consacrazione per un artista che, dopo l'esordio negli stadi dell'anno scorso a San Siro e all'Olimpico, ha messo in fil il trionfo a Sanremo 2023 e un ottimo piazzamento all'ultimo Eurovision Song Contest.

Ma Marco Mengoni non si fermerà sicuramente qui. Il suo viaggio live continuerà anche oltre confine il prossimo autunno con un tour, per la prima volta, nei principali palazzetti europei, simbolo della scena musicale del nostro continente che ha visto protagoniste alcune delle più importanti star internazionali. Il cantautore è atteso in otto nuove città: Barcellona (18 ottobre), Bruxelles (21 ottobre), Amsterdam (23 ottobre), Parigi (25 ottobre), Francoforte (27 ottobre), Vienna (29 ottobre), Zurigo (31 ottobre) e infine Monaco (2 novembre).

"Marco Negli Stadi" è un momento di condivisione ed emozione che racconta i 13 anni di carriera del cantante. Mengoni porta sul palco il suo repertorio più amato, oltre ai brani più recenti contenuti nella trilogia "Materia", certificata con quattro dischi di platino e da poco conclusasi con l'uscita dell'ultimo capitolo "Materia (Prisma)". Se con gli otto album pubblicati nel corso della sua carriera Mengoni ha raccolto 74 dischi di platino e oltre 2 miliardi di streaming totali audio/video, è innegabile che negli ultimi due anni ci sia stato un salto in avanti notevole. A partire dalla pubblicazione di "Materia (Terra)" nel dicembre 2021, proseguito con i primi show negli stadi di Milano e Roma la scorsa estate e una serie di palazzetti sold out in autunno, in contemporanea all'uscita dell'album "Materia (Pelle)". La vittoria del 73° Festival di Sanremo con il brano "Due vite" (triplo platino), la pubblicazione di "Materia (Prisma)" e la partecipazione all’Eurovision Song Contest a Liverpool dove si classifica quarto, sono stati ulteriori traguardi di quest’anno che hanno permesso a Marco Mengoni di trionfare in Italia e all’estero.

A tutto questo bisogna aggiungere la vittoria del Nastro d'Argento per la miglior canzone originale con il brano "Caro amore lontanissimo", versione inedita di un brano di Sergio Endrigo che la famiglia del cantautore ha voluto affidare alla sola voce di Mengoni. Registrata con orchestra in presa diretta, questa canzone - che porta anche la firma di Riccardo Sinigallia - dimostra la stima che da sempre lega Marco ai grandi cantautori della nostra tradizione musicale, oltre a rappresentare un’esplorazione ancora diversa del mondo musicale. E in più c'è "Pazza musica", il brano eseguito in coppia con Elodie che si candida a diventare una delle canzoni dell'estate. Un brano sicuramente più ricercato del classico tormentone ma che da subito si è affermato come tra i più trasmessi in radio.

Le date di Marco Negli Stadi 2023

17 giugno 2023 - BIBIONE (Stadio Comunale) // DATA ZERO - SOLD OUT

20 giugno 2023 - PADOVA (Stadio Euganeo) // SOLD OUT

24 giugno 2023 - SALERNO (Stadio Arechi) // SOLD OUT

28 giugno 2023 - BARI (Arena della Vittoria) // SOLD OUT

1 luglio 2023 - BOLOGNA (Stadio Dall’Ara) // SOLD OUT

5 luglio 2023 - TORINO (Stadio Olimpico) // SOLD OUT

8 luglio 2023 - MILANO (Stadio San Siro) // SOLD OUT

15 luglio 2023 - ROMA (Circo Massimo)