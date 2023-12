Chi è Rose Villain, la cantante in gara tra i Big al Festival di Sanremo 2024

Che musica fa Rose Villain Rose Villain è una esponente del mondo urban dalla proposta particolarmente originale: la sua musica si caratterizza infatti per un mix di pop, trap, rock e influenze dark, con testi ironici e provocatori. Le influenze per quanto riguardano i testi sono figlie della sua grande passione per registi come Quentin Tarantino, David Fincher, Stanley Kubrick e Alfred Hitchcok, oltre che per la criminologia, passione che l'ha portata addirittura a seguire un corso negli Stati Uniti. La sua è una personalità ribelle, creativa e anticonformista, che la porta a non temere di esprimere le sue opinioni, anche quando sono controverse o provocatorie.

Rosa Luini: l'età, la famiglia e la formazione negli Stati Uniti Nata a Milano il 20 luglio del 1993, Rosa è la figlia dell'imprenditore milanese Franco Luini, fondatore del marchio Tucano, e di Fernanda Melloni, fin da piccola dimostra una certa predisposizione per il canto. Dopo aver conseguito la maturità classica al Liceo Manzoni di Milano, Rosa si trasferisce diciottenne negli Stati Uniti, a Los Angeles. Qui si diploma al conservatorio di musica contemporanea Musicians Institute di Hollywood, con una specializzazione in musica rock. Ed è sempre a Los Angeles che inizia a cantare in un band punk rock chiamata The Villains: l'esperienza non dura moltissimo ma il nome le sarà utile per poi avere l'ispirazione giusta per il suo nome d'arte. Lasciata Los Angeles Rosa si trasferisce a New York per completare gli studi in arti teatrali e musicali a Broadway. E proprio nella Grande Mela ha modo di conoscere Mark Gartenberg, un noto ex A&R della Sony, ed Eric Beall, ex vice presidente creativo della Sony ATV e Zomba Label Group. Saranno loro a diventare i suoi manager.

Chi è Sixpm, il produttore e marito di Rose Villain Di altro spessore l'incontro con il produttore discografico Sixpm: non solo diventerà suo produttore musicale ma anche un compagno di vita, tanto che la coppia si sposerà a Brooklyn il 23 maggio del 2022. Sixpm ha iniziato la sua carriera nel 2010. Da allora, ha collaborato con vari artisti della scena hip hop, rap e trap, come Sfera Ebbasta, Ghali, Capo Plaza e Rkomi. Il suo stile si caratterizza per le sonorità moderne, le basi ritmate e le melodie orecchiabili.

Leggi Anche Geolier torna protagonista di Red Bull 64 Bars con un brano inedito

Gli esordi e le prime canzoni di Rose Villain La carriera musicale vera e propria di Rose Villain inizia nel 2016, quando pubblica il suo primo singolo "Get the Fuck Out of My Pool" dopo aver incontrato DJ Slait, Enigma e Hell Raton e aver firmato con la Machete Empire Records. Qualche mese dopo il secondo singolo "Geisha" le vale il titolo di artista del mese su MTV New Generation. A novembre è insieme a Salmo nel brano di quest'ultimo, "Don Medellin", inserito nell'album "Hellvisback". E' di fatto la prima di una lunga serie di ospitate e collaborazioni con diversi artisti italiani e internazionali, come Gué Pequeno, Achille Lauro e Diplo. Nel 2018 firma un contratto per la Republic records con la quale pubblica il singolo "Funeral Party".

La svolta e il debutto in italiano Nel 2020 firma con Arista e Sony Music Italy e arriva così il primo singolo in italiano, "Bundy". Nel 2021 pubblica il singolo "Soli" insieme a Giaime e poco dopo "Elvis" in collaborazione con Gué Pequeno. A settembre dello stesso anno Apple Music la indica come l'artista Up Next Italia, iniziativa rivolta all'identificazione e alla valorizzazione dei talenti emergenti. Arrivano poi il singolo "Gangsta Love" in collaborazione con Rosa Chemical, "Piango sulla Lambo", sempre con Guè, e "Luna piena", pezzo che Rose Villain firma per Orietta Berti. Il 13 maggio 2022, Villain pubblica il singolo "Michelle Pfeiffer" insieme al rapper Tony Effe. Altre collaborazioni sono quelle con Fred De Palma, Jake La Furia, Rondodasosa e Irama.

Il primo album "Radio Gotham" "Radio Gotham", il primo album di Rose Villain, arriva nei negozi il 20 gennaio 2023. Il disco contiene 14 canzoni firmate dalla rapper e prodotte da Sixpm con la collaborazione di altri beatmaker come Drillionaire, Zef, Young Miles, Stevie Aiello e HNDRC. Tra le tracce spiccano le collaborazioni con artisti del calibro di Tedua, Geolier, Carl Brave ed Elisa Toffoli, oltre a Salmo, Tony Effe e Guè. L'album, anticipato da quattro singoli, "Elvis", "Michelle Pfeiffer", "Rari" e "Lamette" con Salmo, raggiunge la quinta posizione in classifica e ottiene il disco d'oro. Ad aprile 2023 "Cartoni animati" è diventato il singolo radiofonico estratto dall'album.

Il precedente a Sanremo con Rosa Chemical A febbraio 2023 Villain ha partecipato al Festival di Sanremo 2023 come ospite di Rosa Chemical nella serata dei duetti, eseguendo una cover di "America" di Gianna Nannini.