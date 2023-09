Geolier torna protagonista di Red Bull 64 Bars con un brano inedito

Il brano

Un’atmosfera sognante supportata da un coro introduce una pioggia di barre in cui il rapper napoletano parla, utilizzando il suo dialetto, della sua credibilità all’interno della scena rap e descrive la vita in periferia, nel “rione”, attingendo dalla sua storia e da quella di amici e conoscenti cresciuti nello stesso ambiente. La produzione è composta da tre beat: il primo a cura di Poison, il secondo di Dat Boi Dee e il terzo, nell’ultima parte del brano, è frutto dell’unione dei due precedenti, rendendo il brano in continua evoluzione e in crescendo, capace di mantenere alta l’attenzione dell’ascoltatore.