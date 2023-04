Lazza torna protagonista di Red Bull 64 Bars: il successo non ha scalfito la sua matrice rap

Il brano

La seconda volta di Lazza in un Red Bull 64 Bars è insieme all’icona della musica drill 808Melo, producer inglese già al suo fianco in "Jefe" e nell’ultimo singolo "Zonda". In questo brano Lazza sottolinea come il successo non abbia scalfito la sua matrice rap. A dimostrarlo ancora una volta queste 64 barre incalzanti e dal ritmo serratissimo. 808Melo è il primo producer internazionale presente in un Red Bull 64 Bars in Italia. Noto nel panorama rap per aver lavorato con Pop Smoke, l’inglese rinnova la collaborazione con Lazza e ne esalta il flow con un beat esplosivo.