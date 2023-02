Lazza regala una scarpa a una fan ma lei la rivende online: "È l'ultima volta che faccio un regalo"

Dopo aver scoperto la vendita, il rapper di "Cenere" ha risposto amareggiato e poi ne ha messe all'asta un altro paio, questa volta per una causa benefica

Un nuovo traguardo per il rapper che ha dominato le classifiche di vendita degli album 2022 con "Sirio" . Durante uno dei giorni della kermesse canora era uscito dal suo hotel per salutare i numerosi fan assiepati e aveva autografato una sua scarpa lanciandola poi alla folla. Grande delusione per lui quando ha scoperto che la scarpa è stata messa in vendita online...

La scarpa regalata L'8 febbraio Lazza aveva deciso di fare un regalo ai fan che lo attendevano sotto la ringhiera dell’Hotel de Paris di Sanremo. Sedendosi sul muretto della scalinata, il rapper si era tolto una scarpa e dopo averla firmata l'ha lanciata creando una piccola rissa per accaparrarsi il trofeo. Una ragazza era riuscita ad acciuffare l'oggetto del cantante per poi perderla nella calca. Ma l’intervento della sicurezza le aveva "restituito" il maltorto. Poi però la ragazza, invece di tenersela, ha deciso di mettere in vendita la scarpa su un sito al prezzo di 450 euro.

Lo sfogo Una settimana dopo il regalo infatti Lazza l'ha scoperto si è sfogato sui social postando uno screenshot della scarpa in vendita: "Basta, non farò più regali", concludendo ironicamente: "Comunque 450 euro sono pochi, aggiungi uno zero almeno".