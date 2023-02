Sanremo 2023, Marco Mengoni vince la serata duetti ed è ancora in testa

I duetti e le cover

Ariete e Sangiovanni aprono la serata dei duetti con "Centro di gravità permanente" di Franco Battiato; poi tocca a Will con Michele Zarrillo in "Cinque giorni di te e di me" di Michele Zarrillo; Elodie e Big Mama (si baciano in bocca) si cimentano in "American woman" dei The Guess Who e resa celebre da Lenny Kravitz; Olly e Lorella Cuccarini fanno ballare tutti con "La notte vola" di Lorella Cuccarini; Ultimo con Eros Ramazzotti (che dimentica le parole della sua canzone) in un medley di Eros Ramazzotti; Lazza con Emma e Laura Marzadori in "La fine" di Nesli, reinterpretata da Tiziano Ferro; Tananai con Biagio Antonacci e Don Joe in "Vorrei cantare come Biagio Antonacci" di Simone Cristicchi, Shari con Salmo (sono una coppia anche nella vita) in "Diavolo in me", medley di canzoni di Zucchero; Gianluca Grignani e Arisa in "Destinazione Paradiso" di Gianluca Grignani. I due hanno cantato lo storico successo di Grignani, facendo alzare tutto il pubblico e scendendo in platea, dove Arisa ha provato anche a far cantare il direttore Intrattenimento Prime Time della Rai, Stefano Coletta; Leo Gassmann e Edoardo Bennato con Quartetto Flegreo in un medley di Edoardo Bennato; Articolo 31 con Fedez in un medley degli Articolo 31. Tutti e tre insieme a un certo punto esplodono nel grido "Giorgia, legalizzala!", rivolti provocatoriamente alla premier, Giorgia Meloni; Giorgia e Elisa in "Luce (tramonti a Nord Est)" e "Di sole e d’azzurro". Lungo applauso e standing ovation. Al termine dell'esibizione Giorgia ha regalato ad Amadeus una calamita di Sanremo dicendo "Viene da Ciuri" e ammettendo: "È un patetico tentativo di collezionare punti alternativi" per il Fantasanremo; Colapesce e Dimartino con Carla Bruni in "Azzurro" di Vito Pallavicini e Paolo Conte; I Cugini di Campagna e Paolo Vallesi con "La forza della vita", "Anima mia", medley dei Cugini di Campagna; Marco Mengoni con il Kingdom Choir in "Let it be dei Beatles"; gIANMARIA e Manuel Agnelli in "Quello che non c’è" degli Afterhours; Mr. Rain e Fasma in "Qualcosa di grande" di Cesare Cremonini; Madame e Izi in "Via del Campo" di Fabrizio De André. La cantautrice scrive una strofa inedita - con l'approvazione degli autori - che chiude il brano: "Signori della giuria delle corti della giustizia guardate in basso a noi i serpenti di Eva. Grandi professori dai grassi polsi diamantati guardatemi negli occhi e beneditemi. Signori della platea ai piedi della mia croce scagliate la prima pietra se non siete peccatori. Per chi ha la faccia pulita ma il cuore nell'errore, fuori dalla mia vita voglio amore voglio amore". Madame lega cosi' la narrazione della cover al brano in gara "Il bene nel male". Madame racconta le storie degli ignorati e dei dimenticati. Riferendosi in prima persona a Fabrizio De Andrè, nell'anniversario della sua morte; Coma Cose e Baustelle in "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri; Rosa Chemical e Rose Villain in "America" di Gianna Nannini; Modà e Le Vibrazioni in "Vieni da me" de Le Vibrazioni; Levante e Renzo Rubino in "Vivere" di Vasco Rossi; Anna Oxa con il dj Iljard Shaba in "Un’emozione da poco" di Anna Oxa; Sethu e bnkr44 in "Charlie fa surf" dei Baustelle; LDA e Alex Britti in "Oggi sono io" di Alex Britti; Mara Sattei e Noemi in "L’amour toujours" di Gigi D’Agostino. "Volevamo salutare Gigi D'Agostino e mandargli un grande abbraccio, e ringraziarlo per la sua musica". Così Mara Sattei ha dedicato un pensiero dal palco dell'Ariston al dj, che recentemente ha avuto problemi di salute, dopo aver cantato con Noemi il suo successo 'L'amour toujours'; Paola e Chiara con Merk & Kremont eseguono un medley dei loro successi; Colla Zio e Ditonellapiaga chiudono la serata delle cover con "Salirò" di Daniele Silvestri.