Sanremo 2023, Marco Mengoni guida la classifica generale | Festa con Albano, Ranieri e Morandi

Morandi, Ranieri e Al Bano , per la prima volta insieme sul palco, offrono un pezzo di storia della musica italiana cantando i loro successi. Drusilla Foer accompagna l'attivista Pegah per un messaggio di pace. Fedez canta un irriverente e appuntito freestyle dalla "Costa Smeralda". Tra gli ospiti i Black Eyed Peas e il comico Angelo Duro. Dopo le due serate, la classifica generale vede in testa Marco Mengoni seguito da Colapesce Dimartino , Madame , Tananai ed Elodie .

La partenza della seconda serata è affidata alla verve di Gianni Morandi che ritorna su quanto accaduto la sera precedente presentandosi con la scopa che aveva usato per pulire il palco dopo l'esibizione di Blanco. Il cantante regala una breve esibizione di "Grazie dei fiori", che è stato il brano vincitore del primo Festival di Sanremo.

Via con gli altri 14 Big Amadeus ricorda il regolamento per poi dare ufficialmente il via alle esibizioni di questa seconda serata della kermesse. In arrivo da Sanremo Giovani, il primo a presentarsi sul palco dell'Ariston è Will, con la canzone "Stupido". Seguono i Modà che si esibiscono per la quarta volta al Festival presentando il brano "Lasciami". Arrivano poi Francesco Arca e il piccolo Mario Di Leva per presentare al pubblico la serie tv "Resta con me".

L'arrivo di Francesca Fagnani Entra in scena Francesca Fagnani che dopo la scalinata scherza con Amadeus: "Vengo in pace". La giornalista annuncia Sethu, proveniente da Sanremo Giovani, con "Cause perse".

Il trio Morandi-Ranieri-Al Bano Amadeus introduce tre colonne della musica italiana, Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano: "Sono un patrimonio". Parte Morandi che in galleria intona In ginocchio da te", per passare la palla a Ranieri in platea che canta "Vent'anni". A seguire Al Bano con "Nel sole". I tre si ritrovano sul palco, esibendosi per la prima volta insieme. Microfono a Morandi per "Andavo a cento all'ora", poi a Ranieri per "Se bruciasse la città", Al Bano con “Mattino”. Ranieri canta inciso “Rose rosse” Morandi canta inciso “Scende la pioggia” Al Bano canta “Felicità”. Ritorna al centro Ranieri con "Perdere l’amore", poi tocca a Morandi cantare "Uno su mille" e quindi Al Bano che intona "E’ la mia vita". Dopo quattro torte per il prossimo compleanno di Al Bano i tre chiudono il loro momento cantando "Il nostro concerto".

Il debutto degli Articolo 31 Tocca a J-Ax e Dj Jad, aka gli Articolo 31, presentarsi per la prima volta all'Ariston con "Un bel viaggio". Seguono poi Lazza con "Cenere" e Giorgia con "Parole dette male". Sul palco l'attivista Pegah parla dei diritti umani e del dramma delle ragazze iraniane, raggiunta poi da Drusilla Foer. Francesco Renga e Nek festeggiano due importanti anniversari: 40 anni di carriera per Francesca Renga e 30 per Nek. Per l'occasione i due cantano da Piazza Colombo sulle note dei loro successi "La tua bellezza" e "Fatti avanti amore". Seguono Colapesce Dimartino con "Splash".

Gli ospiti della serata Super ospiti internazionali i Black Eyed Peas che fanno ballare il pubblico con i loro successi "Mamacita, "Don't you worry", "I Gotta Feeling", per chiudere con l'ultimo singolo "Simply the best". Riprendono i cantanti in gara con Shari che canta "Egoista".

Il monologo di Francesca Fagnani Il monologo di Francesca Fagnani sul palco del Teatro Ariston dà la parola ai detenuti delle carceri minorili per raccontare l'importanza della funzione rieducativa degli istituti penitenziari. Fedez si esibisce dalla Costa Smeralda prima con un freestyle irriverente e poi con il brano "Problemi con tutti". Si prosegue la gara con Madame e la sua "Il bene nel male", Levante con "Vivo", Tananai con "Tango". Poi è la volta di Rosa Chemical che dopo la sua "Made in Italy" dice: "Voglio dedicare questa canzone a chi nella vita si è sentito almeno una volta sbagliato e invece era solo diverso". Si conclude con LDA e "Se poi domani" e Paola & Chiara con "Furore". In coda il comico Angelo Duro.

Le classifiche Dopo il recap delle 14 canzoni di questa sera arriva la classifica parziale. Dal fondo a salire Sethu, Shari, Will, LDA, Modà, Articolo 31, Levante, Paola e Chiara, Rosa Chemical, Giorgia, Lazza, Tananai, Madame, Colapesce Dimartino. Segue la classifica generale, dal basso Sethu, Shari, Anna Oxa, Will, LDA, Olly, gINAMARIA, Modà, Ariete, Gianluca Grignani, Articolo 31, Mr. Rain, Levante, Cugini di Campagna, Paola & Chiara, Colla Zio, Mara Sattei, Leo Gassmann, Ultimo, Rosa Chemical, Giorgia, Lazza, Coma_Cose, Elodie, Tananai, Madame, Colapesce Dimartino, Marco Mengoni.

Gli ascolti della seconda serata Dopo il trionfo della prima serata, la seconda serata ha tenuto incollati altri 10.545.000 di spettatori con un 62,3% di share (dalle 21.18 all'1.40). L'anno scorso, complice la presenza di Checco Zalone, la seconda serata aveva stabilito un record con 11 milioni di spettatori e il 54% di share. La prima parte della seconda serata del festival (dalle 21.18 alle 23.37) ha raccolto 14 milioni 87 mila spettatori con il 61.1% di share, la seconda (dalle 23.40 all'1.40) 6 milioni 352 mila con il 65.6%. Nel 2022 la prima parte della seconda serata aveva fatto segnare 13 milioni 572 mila telespettatori pari al 55.3%, la seconda 7 milioni 307 mila con il 57.4%.

LEGGI ANCHE I look di Sanremo 2023

LEGGI ANCHE Chiara Ferragni tra nude look e haters