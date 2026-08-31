Alex Palmieri, dall’hard al ritorno alla musica: «Non voglio più chiedermi cosa devo diventare per essere accettato»

Oggi sì. Per molto tempo, invece, ho pensato di aver fallito. Quando sei giovane immagini che il successo debba avere una determinata forma: un certo numero di dischi, una certa popolarità, il tuo nome sui giornali. Se non succede, pensi di aver sbagliato qualcosa. Con il tempo ho capito che non avevo fallito: semplicemente la mia storia aveva preso una strada che non potevo prevedere. Tutto quello che ho fatto nella musica mi è rimasto. Ho imparato a scrivere, a stare su un palco, a costruire un progetto da zero. E paradossalmente anche tutto quello che è venuto dopo mi ha dato qualcosa che oggi porto nelle canzoni. Quindi non guardo più a quei quindici anni come a qualcosa che non ha funzionato. Sono il motivo per cui oggi posso tornare. Detto ciò, credo che si parli troppo poco dei fallimenti. Siamo ossessionati dalla performance, dai numeri, dalle aspettative degli altri e dall'idea di doverci mostrare sempre perfetti. Ma sono proprio i fallimenti, spesso, a modellare le persone che diventiamo. Per questo oggi sono persino contento di aver pensato, in quel momento, di aver fallito. Perché quella sensazione mi ha fatto reagire, mi ha spinto a fare meglio, a mettermi in discussione e a cercare una strada diversa. Forse il fallimento non era la fine della mia storia: era la parte della storia che mi serviva per diventare quello che sono oggi.