Il Toscana Virus è un'infezione trasmessa dalla puntura dei pappataci, in gergo scientifico conosciuti come flebotomi. I sintomi possono includere febbre, mal di testa e stanchezza e, nella maggior parte dei casi, ha un decorso benigno. Paradiso ha scelto, quindi, di fermarsi e concedersi il tempo necessario per guarire. Il cantante ha anche aggiunto di essere molto dispiaciuto per l’assenza e ha salutato il pubblico con un "ci vediamo prestissimo".