Tommaso Paradiso, stop ai concerti dopo aver contratto il Toscana virus
Il cantante romano ha condiviso sul suo profilo Instagram una Storia in cui spiega di dover rimandare i suoi prossimi appuntamenti a causa dei sintomi seguiti alla puntura di un pappatacio
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Tommaso Paradiso costretto a fermarsi dopo un imprevisto di salute. "Una decina di giorni fa un pappatacio ha deciso di pungermi trasmettendomi il Toscana Virus", ha scritto il cantante sul suo profilo Instagram informando i propri fan della sua disavventura. A causa dell'infezione trasmessa dall'insetto, l'artista ha dovuto annullare due appuntamenti musicali: il 1° settembre all’Arena di Verona, e il giorno seguente ai Radio Zeta Future Hits Live. Paradiso ha spiegato di essere in fase di guarigione, ma di non sentirsi ancora pronto per salire sul palco, dove avrebbe dovuto esibirsi con il suo ultimo brano, "Agitare coca cola", in corsa per il titolo di tormentone dell'estate 2026.
Cos'è il Toscana virus
Il Toscana Virus è un'infezione trasmessa dalla puntura dei pappataci, in gergo scientifico conosciuti come flebotomi. I sintomi possono includere febbre, mal di testa e stanchezza e, nella maggior parte dei casi, ha un decorso benigno. Paradiso ha scelto, quindi, di fermarsi e concedersi il tempo necessario per guarire. Il cantante ha anche aggiunto di essere molto dispiaciuto per l’assenza e ha salutato il pubblico con un "ci vediamo prestissimo".
Un anno ricco di appuntamenti Lo stop arriva verso la fine di un anno intenso per il cantautore, che nel 2026 ha raggiunto diversi traguardi sia sul fronte professionale sia su quello privato. Dopo una stagione musicale accompagnata da "Agitare coca cola", Paradiso ha festeggiato anche un grande giorno. Il 13 giugno 2026 è convolato a nozze con Carolina Sansoni nella Pieve di San Nicola a Capalbio, in provincia di Grosseto. La coppia, insieme dal 2017 e già genitori della piccola Anna, nata nel 2025, ha celebrato l'unione con una cerimonia religiosa a cui erano presenti alcuni amici e colleghi del mondo dello spettacolo.