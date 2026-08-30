Paura ad altaquota

Chiara Ferragni attaccata all'ossigeno sulle Ande: "Il corpo non rispondeva più"

La Montagna Arcobaleno del Perù, oltre i 5mila metri, le ha procurato uno spavento. Poi l’ironia sui social: "Mai sentirsi una fi*a"

30 Ago 2026 - 13:17
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Il Perù doveva essere un viaggio da ricordare per le sue meraviglie, ma per Chiara Ferragni è diventato anche un piccolo promemoria su quanto sia facile sottovalutare la montagna. L’imprenditrice digitale sta attraversando il Paese insieme al fidanzato José Hernandez e a un gruppo di amici, tra cui alcuni medici. Un dettaglio che, in questo caso, per lei si è rivelato particolarmente rassicurante. Dopo l’escursione sulla Vinicunca, la celebre Montagna Arcobaleno che supera i 5mila metri di quota, Chiara Ferragni ha infatti accusato un malore legato all’altitudine. E ha deciso di raccontare tutto, ancora una volta, senza rinunciare a un sorriso.

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La salita e quello strano ritorno a Cuzco

 Durante l’escursione Chiara Ferragni non aveva avvertito particolari problemi. Anzi, come ha raccontato ai suoi follower, era arrivata a "vantarsi" con José della propria resistenza. La situazione è cambiata una volta rientrata a Cuzco.

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Dopo una pizza, è arrivata improvvisamente una vampata di calore, accompagnata da una sensazione molto più inquietante: "Mi sembrava che il mio corpo non rispondesse più. Sono andata in panico perché mi sembrava di non respirare bene né che le mie braccia mi rispondessero". A quel punto la coppia è tornata in albergo, dove Chiara Ferragni ha potuto ricevere ossigeno e tenere sotto controllo la situazione.

La bombola d’ossigeno e la lezione appresa

 Una foto pubblicata sui social mostra Chiara Ferragni sdraiata sul letto con la maschera per l’ossigeno. Gli alberghi della zona, abituati a ospitare viaggiatori che raggiungono quote elevate, dispongono infatti di bombole per affrontare episodi di questo tipo. Lo spavento è passato e Chiara Ferragni ha poi scelto di raccontare la disavventura con la consueta ironia, trasformandola quasi in una gag del suo diario di viaggio.

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"Ogni volta che dico che sono stata bene, succede qualcosa", ha detto. Poi, più che una conclusione, una battuta diventata la morale perfetta della giornata: "Lezione del giorno: mai sentirsi una fi*a". Una frase scherzosa, dopo un momento di paura, per ricordare che sulle Ande - soprattutto a quelle altitudini - la prudenza viene prima di tutto.

Valentina in Brasile, Chiara in Perù: le vacanze delle Ferragni in Sudamerica

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© Instagram |  Valentina Ferragni in Brasile
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