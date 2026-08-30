Valentina in Brasile, Chiara in Perù: le vacanze delle Ferragni in Sudamerica
© Instagram | Valentina Ferragni in Brasile
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Il Perù doveva essere un viaggio da ricordare per le sue meraviglie, ma per Chiara Ferragni è diventato anche un piccolo promemoria su quanto sia facile sottovalutare la montagna. L’imprenditrice digitale sta attraversando il Paese insieme al fidanzato José Hernandez e a un gruppo di amici, tra cui alcuni medici. Un dettaglio che, in questo caso, per lei si è rivelato particolarmente rassicurante. Dopo l’escursione sulla Vinicunca, la celebre Montagna Arcobaleno che supera i 5mila metri di quota, Chiara Ferragni ha infatti accusato un malore legato all’altitudine. E ha deciso di raccontare tutto, ancora una volta, senza rinunciare a un sorriso.
Durante l’escursione Chiara Ferragni non aveva avvertito particolari problemi. Anzi, come ha raccontato ai suoi follower, era arrivata a "vantarsi" con José della propria resistenza. La situazione è cambiata una volta rientrata a Cuzco.
Dopo una pizza, è arrivata improvvisamente una vampata di calore, accompagnata da una sensazione molto più inquietante: "Mi sembrava che il mio corpo non rispondesse più. Sono andata in panico perché mi sembrava di non respirare bene né che le mie braccia mi rispondessero". A quel punto la coppia è tornata in albergo, dove Chiara Ferragni ha potuto ricevere ossigeno e tenere sotto controllo la situazione.
Una foto pubblicata sui social mostra Chiara Ferragni sdraiata sul letto con la maschera per l’ossigeno. Gli alberghi della zona, abituati a ospitare viaggiatori che raggiungono quote elevate, dispongono infatti di bombole per affrontare episodi di questo tipo. Lo spavento è passato e Chiara Ferragni ha poi scelto di raccontare la disavventura con la consueta ironia, trasformandola quasi in una gag del suo diario di viaggio.
"Ogni volta che dico che sono stata bene, succede qualcosa", ha detto. Poi, più che una conclusione, una battuta diventata la morale perfetta della giornata: "Lezione del giorno: mai sentirsi una fi*a". Una frase scherzosa, dopo un momento di paura, per ricordare che sulle Ande - soprattutto a quelle altitudini - la prudenza viene prima di tutto.
© Instagram | Valentina Ferragni in Brasile
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