Il Perù doveva essere un viaggio da ricordare per le sue meraviglie, ma per Chiara Ferragni è diventato anche un piccolo promemoria su quanto sia facile sottovalutare la montagna. L’imprenditrice digitale sta attraversando il Paese insieme al fidanzato José Hernandez e a un gruppo di amici, tra cui alcuni medici. Un dettaglio che, in questo caso, per lei si è rivelato particolarmente rassicurante. Dopo l’escursione sulla Vinicunca, la celebre Montagna Arcobaleno che supera i 5mila metri di quota, Chiara Ferragni ha infatti accusato un malore legato all’altitudine. E ha deciso di raccontare tutto, ancora una volta, senza rinunciare a un sorriso.