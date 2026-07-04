Per Valentina Ferragni, 33 anni, è tempo di guardare avanti. Dopo la fine della storia con Matteo Napoletano, 24 anni, l'influencer e imprenditrice è stata fotografata mentre si gode una romantica giornata a Portofino in compagnia di quello che sarebbe il suo nuovo compagno. Le immagini pubblicate dal settimanale "Chi" mostrano una Valentina serena e sorridente, impegnata a vivere momenti di complicità con l'uomo che avrebbe conquistato il suo cuore.