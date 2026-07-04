Fotogallery - Le sorelle Ferragni separate: Francesca a Lisbona, Chiara e Valentina nel deserto
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Valentina Ferragni, nuovo amore con un imprenditore colombiano © Instagram
Per Valentina Ferragni, 33 anni, è tempo di guardare avanti. Dopo la fine della storia con Matteo Napoletano, 24 anni, l'influencer e imprenditrice è stata fotografata mentre si gode una romantica giornata a Portofino in compagnia di quello che sarebbe il suo nuovo compagno. Le immagini pubblicate dal settimanale "Chi" mostrano una Valentina serena e sorridente, impegnata a vivere momenti di complicità con l'uomo che avrebbe conquistato il suo cuore.
La relazione con Napoletano, iniziata nel 2023, sembrava procedere a gonfie vele. I due avevano anche scelto di convivere a Milano, ma nei mesi scorsi qualcosa si è incrinato. Tra assenze reciproche sui social e indiscrezioni sempre più insistenti, la rottura è emersa tra aprile e maggio 2026, senza che nessuno dei due abbia mai commentato pubblicamente l'addio.
Archiviata la delusione sentimentale, Valentina sembra aver ritrovato la serenità. Nelle foto pubblicate dal magazine, l'influencer appare rilassata accanto al nuovo compagno durante un pranzo nel celebre ristorante Ai Gemelli, affacciato sulla famosa piazzetta di Portofino.
Tra chiacchiere, sorrisi e momenti di tenerezza, la coppia si è lasciata andare a gesti che raccontano una sintonia evidente. A suggellare la giornata, anche un bacio scambiato dopo un aperitivo, immortalato dai fotografi del settimanale.
Secondo quanto riportato da "Chi", il nuovo fidanzato di Valentina sarebbe un imprenditore colombiano. Un dettaglio che non è passato inosservato agli osservatori più attenti, considerando che anche José Hernandez, il compagno di Chiara Ferragni, 39 anni, è originario della Colombia.
Una coincidenza che ha inevitabilmente acceso i commenti sui social, dove molti utenti hanno sottolineato come le due sorelle sembrino condividere non solo un forte legame familiare, ma anche gusti sentimentali piuttosto simili.
Capelli scuri, barba curata, lineamenti marcati e uno stile casual ma ricercato: il nuovo compagno di Valentina incarna perfettamente quel fascino latino che sembra aver conquistato l'influencer. Non sono mancati paragoni con José Hernandez, compagno della sorella Chiara, per una certa somiglianza estetica che ha subito attirato l'attenzione del pubblico.
A fare da sfondo alla nascita di questo nuovo amore è stata Portofino, da sempre meta prediletta di celebrità, imprenditori e personaggi del mondo dello spettacolo. Tra scorci da cartolina e atmosfere romantiche, il borgo ligure si conferma ancora una volta il luogo ideale per una fuga di coppia. E per Valentina Ferragni potrebbe essere stato anche il punto di partenza di una nuova storia d'amore.
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