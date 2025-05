Le sorelle Ferragni festeggiano il baby-shower di Francesca

Manca poco al parto di Francesca Ferragni e le sorelle Valentina e Chiara Ferragni hanno organizzato per lei e il compagno Ricky Nicoletti, già genitori di Edoardo, un baby-shower a sorpresa in un’atmosfera magica, con un giardino in fiore e tante emozioni. L’evento si è trasformato in una vera e propria festa di famiglia con mamma Marina Di Guardo, papà Marco Ferragni e tante amiche, dove affetto, complicità e stile non sono mancati.