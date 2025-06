Le sorelle Ferragni in bikini sul lago di Como, tintarella in famiglia

Chiara Ferragni, in versione mamma single, ha trascorso la domenica sul lago di Como con i suoi bambini, Leone e Vittoria, pur mantenendo – com’è ormai consuetudine – la loro immagine lontana dai social. In bikini e occhiali scuri, ha condiviso qualche scatto tra sole e piscina, mentre si rilassava sui lettini della lussuosa villa a Tremezzo. Valentina Ferragni, felicemente fidanzata con Matteo Napoletano, ha mostrato un mix perfetto tra complicità romantica e momenti in famiglia. E poi Francesca, che con il pancione in bella vista ha incantato i fan: incinta della sua secondogenita, ha posato in costume. “Countdown”, scrive su Instagram, lasciando intendere che ormai, dopo il babyshower con le sorelle Ferragni, manca poco al parto. Mamma Marina, sempre elegante e presente, si è divisa tra le figlie e i nipotini, regalando a tutti una giornata all’insegna della complicità femminile e della serenità.