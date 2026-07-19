Nessun commento, per ora, da Chiara Ferragni sulla nascita di Edoardo Lupo, primogenito di Fedez e Giulia Honegger. Il rapper, emozionato dopo aver accolto con la compagna il piccolo il 16 luglio, ha condiviso sui social alcuni scatti dall'ospedale. L'annuncio è arrivato con la semplice frase: "Una gioia così grande". Molti utenti, nelle ultime ore, hanno osservato con attenzione i movimenti di Ferragni sui social, cercando segnali di una risposta pubblica. L'influencer nel frattempo condivide momenti della sua nuova quotidianità insieme alla famiglia e al compagno José Hernandez.