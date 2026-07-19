l'influencer non si esprime

Chiara Ferragni non commenta (per ora) la nascita del figlio di Fedez e Giulia Honegger

L'influencer, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe in buoni rapporti con la coppia

19 Lug 2026 - 14:42
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Nessun commento, per ora, da Chiara Ferragni sulla nascita di Edoardo Lupo, primogenito di Fedez e Giulia Honegger. Il rapper, emozionato dopo aver accolto con la compagna il piccolo il 16 luglio, ha condiviso sui social alcuni scatti dall'ospedale. L'annuncio è arrivato con la semplice frase: "Una gioia così grande". Molti utenti, nelle ultime ore, hanno osservato con attenzione i movimenti di Ferragni sui social, cercando segnali di una risposta pubblica. L'influencer nel frattempo condivide momenti della sua nuova quotidianità insieme alla famiglia e al compagno José Hernandez.

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Il silenzio social dopo la notizia

 L'imprenditrice digitale ha scelto, quindi, di non commentare pubblicamente la nascita del bambino. Nessun messaggio di congratulazioni, nessuna dedica o riferimento diretto sui propri profili social: una decisione interpretata come la volontà di mantenere la vicenda sul piano privato.

Mentre circolava la notizia della nascita del piccolo, Chiara ha condiviso alcuni scatti del concerto di Bad Bunny a Milano, dove l'hanno accompagnata il fidanzato e la sorella Valentina. L'influencer ha inoltre partecipato all'addio al nubilato della manager e amica Francesca Mapelli, che ha scelto una location immersa nella campagna toscana.

Rapporti civili per il bene dei figli

 Nonostante la fine del matrimonio, le ricostruzioni degli ultimi mesi descrivono un rapporto più disteso tra Chiara e Fedez, improntato soprattutto alla serenità dei figli Leone e Vittoria. Una scelta coerente con questo nuovo equilibrio familiare, quella della Ferragni, di non esporsi pubblicamente come in precedenza. Secondo alcune indiscrezioni, i rapporti fra l'influencer e Giulia Honegger sarebbero positivi.

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Un nuovo inizio per Fedez

 La nascita del piccolo Edoardo Lupo rappresenta l'inizio di un nuovo capitolo nella vita di Fedez. Rispetto al passato, il rapper ha gestito l'annuncio della gravidanza di Giulia e la nascita del piccolo con molta più riservatezza, condividendo pochi momenti significativi e limitando fortemente l'esposizione della propria vita privata.

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