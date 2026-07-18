Fedez papà per la terza volta: l'annuncio del rapper sui social

Fedez e Giulia Honegger con il figlio Edoardo Lupo © Instagram
Un carosello di foto comparso sui social quando ormai tutto era già accaduto. È così che Fedez ha scelto così di raccontare al mondo intero l'arrivo del suo terzo figlio, Edoardo Lupo, venuto alla luce giovedì 16 luglio all'ospedale San Raffaele di Milano. Il piccolo è nato dalla relazione tra il rapper e Giulia Honegger e si tratta della sua prima paternità dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni.
L'annuncio social e i primi scatti di famiglia
A rompere il silenzio è stato lo stesso Fedez che, nella mattinata di oggi 18 luglio, ha condiviso sui propri profili social una serie di immagini insieme alla compagna e al piccolo Edoardo Lupo, accompagnate da una didascalia essenziale: "Una gioia così grande".
Tra gli scatti spiccano anche i disegni realizzati da Leone e Vittoria, i due figli avuti dalla precedente relazione con Chiara Ferragni, pensati per dare il benvenuto al fratellino. Un dettaglio che racconta, meglio di tante parole, l'immagine di una famiglia allargata che prova a ritrovare un proprio equilibrio.
Una gravidanza vissuta lontano dai riflettori
A colpire, in questa vicenda, è soprattutto la discrezione con cui Fedez e Giulia Honegger hanno gestito l'attesa, agli antipodi rispetto all'esposizione mediatica che aveva caratterizzato gli anni accanto a Chiara Ferragni. Per l'intera giornata di giovedì i canali social del cantante erano rimasti silenziosi, mentre persino il sesso del nascituro era stato tenuto segreto fino alla fine, alimentando un vero e proprio toto-nome tra i fan, proseguito fino alle ultime settimane di gravidanza secondo quanto raccontato dal settimanale Chi.
Qualche indizio, in realtà, era già emerso: pochi giorni prima del parto, Fedez aveva condiviso tra le storie una foto di Giulia Honegger in costume, pancione ormai ben visibile, lasciando presagire che l'attesa fosse ormai agli sgoccioli. Un percorso vissuto sempre con la stessa riservatezza che sembra ormai caratterizzare questa nuova fase della vita privata del rapper, ben diversa da quella raccontata negli anni passati sui social.