Fedez papà per la terza volta: l'annuncio del rapper sui social

A colpire, in questa vicenda, è soprattutto la discrezione con cui Fedez e Giulia Honegger hanno gestito l'attesa, agli antipodi rispetto all'esposizione mediatica che aveva caratterizzato gli anni accanto a Chiara Ferragni. Per l'intera giornata di giovedì i canali social del cantante erano rimasti silenziosi, mentre persino il sesso del nascituro era stato tenuto segreto fino alla fine, alimentando un vero e proprio toto-nome tra i fan, proseguito fino alle ultime settimane di gravidanza secondo quanto raccontato dal settimanale Chi.