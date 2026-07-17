Fedez di nuovo papà: il terzo figlio del rapper sarebbe nato il 16 luglio

Massimo riserbo, che è quello che ha caratterizzato fin dall'inizio la storia d'amore tra Federico Lucia, in arte Fedez, e la 23enne imprenditrice nel campo della moda. Anche se ultimamente il cantante aveva fatto qualche strappo alla regola e aveva pubblicato sui social alcune immagini della compagna con il pancione. Oltre a mostrare ai fan, in più occasioni, alcuni dettagli della nuova casa di Milano in cui si è trasferito da pochissimo. Il rapper ha altri due figli nati dalla precedente relazione con la ex moglie Chiara Ferragni: Vittoria e Leone.