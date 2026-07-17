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Fedez di nuovo papà: il terzo figlio del rapper sarebbe nato il 16 luglio

Il lieto evento sarebbe avvenuto all'insegna del massimo riserbo nel pomeriggio di giovedì, all'ospedale San Raffaele di Milano 

17 Lug 2026 - 19:58
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Fedez è diventato papà per la terza volta: sarebbe nato giovedì a Milano all'ospedale San Raffaele Edoardo Lupo, figlio del rapper e della nuova giovane compagna, Giulia Honegger. Nessun annuncio sui social da parte del diretto interessato, l'indiscrezione arriva dal sito del magazine Gente.

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Massimo riserbo, che è quello che ha caratterizzato fin dall'inizio la storia d'amore tra Federico Lucia, in arte Fedez, e la 23enne imprenditrice nel campo della moda. Anche se ultimamente il cantante aveva fatto qualche strappo alla regola e aveva pubblicato sui social alcune immagini della compagna con il pancione. Oltre a mostrare ai fan, in più occasioni, alcuni dettagli della nuova casa di Milano in cui si è trasferito da pochissimo.  Il rapper ha altri due figli nati dalla precedente relazione con la ex moglie Chiara Ferragni: Vittoria e Leone.

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