© Instagram | Le vacanze di Chiara Ferragni in Grecia
© Instagram | Le vacanze di Chiara Ferragni in Grecia
Il bilancio 2025 di Fenice, la società che gestisce i marchi e le licenze del brand dell'influencer, segna perdite ridotte a 65mila euro e ricavi in crescita. Equilibrio ritrovato anche nella vita privata. Per l’imprenditrice digitale comincia una nuova fase
© Instagram | Le vacanze di Chiara Ferragni in Grecia
© Instagram | Le vacanze di Chiara Ferragni in Grecia
In molti la davano per spacciata, dopo lo scandalo del Pandoro e il divorzio sanguinoso con Fedez. E invece, Chiara Ferragni ce l'ha fatta: si è ricostruita una nuova credibilità, i contratti con i brand stanno tornando e, sopratutto, ha ritrovato l'amore. Dopo mesi vissuti sotto la lente d'ingrandimento, tra polemiche, vicende giudiziarie e una profonda ristrutturazione delle sue aziende, per Chiara Ferragni sembra essersi aperta una fase diversa della propria vita. I conti tornano lentamente a respirare, i grandi marchi ricominciano a bussare alla sua porta e anche sul piano personale il clima appare decisamente più disteso. Parlare di ritorno ai giorni d'oro sarebbe prematuro, ma qualcosa è cambiato. E i segnali, questa volta, sembrano raccontare una ripartenza concreta.
Il 2025 è stato l'anno in cui il gruppo dell'imprenditrice digitale ha provato a rialzarsi. Dopo il terremoto che aveva travolto il brand nel 2023 e il lungo lavoro di risanamento portato avanti nel corso del 2024, le società Fenice Srl e TBS Crew hanno iniziato a mostrare risultati incoraggianti. I ricavi sono tornati a crescere, mentre le perdite si sono ridotte in maniera significativa, tanto da avvicinare l'obiettivo del pareggio di bilancio.
Come riporta Milano Finanza, il gruppo Fenice ha chiuso l'esercizio con un fatturato di 2,7 milioni di euro, in aumento rispetto ai 2,1 milioni dell'anno precedente. Il bilancio resta in rosso, ma il passivo si è ridotto a 65mila euro, una distanza enorme rispetto ai numeri registrati solo dodici mesi prima. Determinante è stato il drastico contenimento delle spese, scese fino a 2,7 milioni contro i 4,9 milioni del 2024.
A dare nuova linfa hanno contribuito anche il ritorno delle collaborazioni pubblicitarie con marchi internazionali arrivate dopo la chiusura della vicenda legata al cosiddetto Pandoro-Gate. Per il 2026 le prospettive vengono considerate decisamente più favorevoli.
Ma la sensazione di rinascita non riguarda soltanto i numeri. Negli ultimi mesi Chiara Ferragni ha scelto di esporsi molto meno rispetto al passato, soprattutto quando si parla della sua vita privata. Accanto al manager José Hernandez sembra aver ritrovato un equilibrio che in tanti hanno notato attraverso le immagini condivise sui social, prima durante i festeggiamenti per il suo 39esimo compleanno sul lago di Como e poi, più recentemente, nel viaggio a Milos in Grecia.
Dopo il divorzio da Fedez, la fine della relazione con Giovanni Tronchetti Provera e un periodo particolarmente complicato anche sul piano professionale, oggi Chiara Ferragni dà l'impressione di voler ripartire con uno spirito nuovo. Più riservata, più selettiva nelle apparizioni pubbliche e concentrata sui nuovi progetti, sta cercando di lasciarsi alle spalle gli anni più difficili. La strada è ancora lunga, ma il percorso intrapreso sembra finalmente poggiare su basi più solide.