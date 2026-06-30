In molti la davano per spacciata, dopo lo scandalo del Pandoro e il divorzio sanguinoso con Fedez. E invece, Chiara Ferragni ce l'ha fatta: si è ricostruita una nuova credibilità, i contratti con i brand stanno tornando e, sopratutto, ha ritrovato l'amore. Dopo mesi vissuti sotto la lente d'ingrandimento, tra polemiche, vicende giudiziarie e una profonda ristrutturazione delle sue aziende, per Chiara Ferragni sembra essersi aperta una fase diversa della propria vita. I conti tornano lentamente a respirare, i grandi marchi ricominciano a bussare alla sua porta e anche sul piano personale il clima appare decisamente più disteso. Parlare di ritorno ai giorni d'oro sarebbe prematuro, ma qualcosa è cambiato. E i segnali, questa volta, sembrano raccontare una ripartenza concreta.