© Instagram | Il compleanno di Chiara Ferragni
© Instagram | Il compleanno di Chiara Ferragni
© Instagram | Il compleanno di Chiara Ferragni
© Instagram | Il compleanno di Chiara Ferragni
Chiara Ferragni ha deciso di approfittare del suo 39esimo compleanno per pubblicare la prima foto che la ritrae al fianco di José Hernandez, il suo nuovo compagno. L'imprenditrice ha festeggiato l'evento sulle rive del lago di Como insieme ad alcune delle persone più importanti della sua vita, tra cui le sorelle Valentina e Francesca.
Come sempre, l'influencer ha condiviso con i propri follower gli scatti realizzati durante la festa, che la raffigurano in vari momenti, tra cui un tuffo in piscina e l'immancabile soffio sulle candeline che decoravano la torta.
A colpire di più l'attenzione degli utenti è stata però la foto in cui Chiara Ferragni siede accanto a José Hernandez. Si tratta di uno scatto semplice e privo di gesti plateali, dal quale però traspare la sintonia che ha portato alla nascita della coppia. Nella storia, l'influencer ha inserito tre emoji (un cuore, due mani che formano un cuore e una torta), oltre al tag al profilo Instagram del compagno (privato e dunque visibile solo a poche persone). Il manager di origini colombiane lavora per una multinazionale attiva nel campo degli pneumatici ed è stato spesso descritto come un uomo riservato che finora ha vissuto lontano dalle luci sfavillanti del mondo dello spettacolo. La relazione con Ferragni potrebbe portarlo un po' di più sotto i riflettori.
Dopo aver spento 39 candeline, Ferragni si è fatta un solo augurio: "Sentirsi sempre più a casa nella sua vita". Si tratta di un desiderio che testimonia la voglia di tornare alla tranquillità dopo alcuni anni turbolenti, anche a causa del divorzio con Fedez e dello scandalo legato al cosiddetto "Pandoro-gate". Pure la relazione con Giovanni Tronchetti Provera, iniziata con i migliori auspici, si era rivelata meno idilliaca del previsto.
La frequentazione tra Chiara e José sarebbe iniziata durante le vacanze di Natale. Secondo le indiscrezioni, l'influencer avrebbe conosciuto il manager nel corso di un viaggio in Colombia, dove si era recata insieme alla sorella Valentina e ad alcuni amici. Un periodo all'insegna del relax e della leggerezza che, oltre al divertimento, le avrebbe riservato anche un incontro speciale.
Per un certo periodo i due avrebbero scelto di mantenere la relazione lontana dai riflettori, evitando di esporsi pubblicamente. Tuttavia, nelle scorse settimane sono stati fotografati insieme a Milano mentre passeggiavano con Paloma, il cane di Chiara, prima di incontrare Marina Di Guardo, la madre dell'influencer.