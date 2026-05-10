La frequentazione tra Chiara e José sarebbe iniziata durante le vacanze di Natale. Secondo le indiscrezioni, l'influencer avrebbe conosciuto il manager nel corso di un viaggio in Colombia, dove si era recata insieme alla sorella Valentina e ad alcuni amici. Un periodo all'insegna del relax e della leggerezza che, oltre al divertimento, le avrebbe riservato anche un incontro speciale.

Per un certo periodo i due avrebbero scelto di mantenere la relazione lontana dai riflettori, evitando di esporsi pubblicamente. Tuttavia, nelle scorse settimane sono stati fotografati insieme a Milano mentre passeggiavano con Paloma, il cane di Chiara, prima di incontrare Marina Di Guardo, la madre dell'influencer.