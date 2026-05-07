Chiara Ferragni compie 39 anni: "Mi auguro solo di sentirmi sempre più a casa nella mia vita"

Nel gennaio 2026, Ferragni è stata infatti prosciolta al termine del processo abbreviato con al centro i noti casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua di Dolci Preziosi. Lo ha deciso il giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini, che ha pronunciato una sentenza di non luogo a procedere. L'imprenditrice era accusata di truffa aggravata in relazione a presunti messaggi ingannevoli pubblicati sui social. "Quando vinci tutti vogliono salire sul tuo carro, quando hai bisogno tante persone spariscono", ha detto Ferragni in un'intervista dopo il suo proscioglimento, durante la quale ha anche parlato di Fedez dicendo che "c'è stata una separazione pubblica nell'unico mio momento di bisogno, mi sono sentita completamente abbandonata. Ho sofferto tantissimo".