Chiara Ferragni compie 39 anni: "Mi auguro solo di sentirmi sempre più a casa nella mia vita"

Chiara Ferragni compie 39 anni. Per l'occasione, l'influencer ha pubblicato un post in cui esprime un desiderio: "Per questo nuovo anno mi auguro solo questo: sentirmi sempre più a casa nella mia vita". A corredo del messaggio un carosello di foto in cui l'imprenditrice digitale appare tra palloncini, candeline e torte.
Proprio nei giorni scorsi, Ferragni era stata immortalata a Forte dei Marmi con i due figli Leone e Vittoria e Jose Hernandez, il giovane colombiano che da qualche mese le sta accanto. Sembra che l'influencer abbia completamente ritrovato la serenità e si sia lasciata alle spalle il divorzio da Fedez e il caso del pandoro-gate.
Nel gennaio 2026, Ferragni è stata infatti prosciolta al termine del processo abbreviato con al centro i noti casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua di Dolci Preziosi. Lo ha deciso il giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini, che ha pronunciato una sentenza di non luogo a procedere. L'imprenditrice era accusata di truffa aggravata in relazione a presunti messaggi ingannevoli pubblicati sui social. "Quando vinci tutti vogliono salire sul tuo carro, quando hai bisogno tante persone spariscono", ha detto Ferragni in un'intervista dopo il suo proscioglimento, durante la quale ha anche parlato di Fedez dicendo che "c'è stata una separazione pubblica nell'unico mio momento di bisogno, mi sono sentita completamente abbandonata. Ho sofferto tantissimo".
Proprio durante quell'intervista, l'imprenditrice digitale ha promesso che avrebbe ricominciato a vivere: "Adesso pian piano comincerò a parlare e racconterò senza rabbia cosa sono stati questi due anni. Ora sono più consapevole, più attenta e voglio essere più vera. Ora ricomincio a vivere".