Come ha documentato il settimanale Chi, Ferragni e Hernandez sono reduci da quella che è stata raccontata come una "luna di miele anticipata": un safari in Namibia che ha consolidato il legame e ha trasformato la frequentazione in qualcosa di più solido. Da lì, le tappe si sono susseguite in fretta: la presentazione alla mamma e alle sorelle, l'ingresso nella cerchia degli amici più stretti e, lo scorso weekend, il "+1" al matrimonio di una coppia di amici. Quello che ancora manca è il passaggio sui social. Per chi, come Ferragni, ha costruito un impero condividendo praticamente tutto, questa appare come una scelta ben consapevole.