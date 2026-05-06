Chiara Ferragni, abito mozzafiato sul red carpet de "Il diavolo veste Prada 2": le foto
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L'imprenditrice apre la stagione in Versilia accanto al nuovo compagno colombiano. Vicini di ombrellone: Luca Argentero e Cristina Marino
Una foto di Chiara Ferragni al mare con i figli e Jose Hernandez presa dal settimanale "Chi" in edicola © Chi
Chiara Ferragni ha scelto Forte dei Marmi per inaugurare la stagione balneare. In Versilia l'imprenditrice digitale è arrivata con i due figli e con l'uomo che le ha cambiato l'inizio del 2026: Jose Hernandez, il giovane colombiano che da qualche mese le sta accanto e che ora la accompagna anche nei momenti più familiari.
Le immagini pubblicate in esclusiva dal settimanale Chi in edicola, la ritraggono in spiaggia e raccontano una Ferragni rilassata, sorridente, finalmente lontana dai mesi più complicati della sua vita pubblica. Il caso del Pandoro-gate, prima, e il logorante divorzio da Fedez, poi, sembrano alle spalle. La nuova fase passa anche da gesti semplici: un weekend al mare con i bambini, qualche risata con il compagno, niente clamore. Un ritmo che ricorda poco la Ferragni iperconnessa degli anni d'oro e molto di più una donna che ha imparato a mettere un confine tra la vita e il racconto della vita.
A rendere il weekend ancora più chiacchierato sono stati i vicini di ombrellone: Luca Argentero con la moglie Cristina Marino e i loro figli. Anche per loro è stato il primo vero affaccio sulla stagione, con i rispettivi bambini che hanno fatto subito gruppo. Tra le due coppie, raccontano i presenti, una sintonia immediata, fatta di chiacchiere sotto al sole e momenti in riva al mare.
Come ha documentato il settimanale Chi, Ferragni e Hernandez sono reduci da quella che è stata raccontata come una "luna di miele anticipata": un safari in Namibia che ha consolidato il legame e ha trasformato la frequentazione in qualcosa di più solido. Da lì, le tappe si sono susseguite in fretta: la presentazione alla mamma e alle sorelle, l'ingresso nella cerchia degli amici più stretti e, lo scorso weekend, il "+1" al matrimonio di una coppia di amici. Quello che ancora manca è il passaggio sui social. Per chi, come Ferragni, ha costruito un impero condividendo praticamente tutto, questa appare come una scelta ben consapevole.
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