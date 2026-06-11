Accompagnata da sua madre, Marina Di Guardo, Chiara Ferragni si è seduta in platea per seguire l'esibizione della figlia, che da due anni ha iniziato a studiare danza in una scuola in zona Brera a Milano. L'influencer ha raccontato sui social che Vittoria, cinque anni, "è stata bravissima". Inoltre ha svelato un simpatico aneddoto: lo scorso anno, quando aveva assistito al primo saggio della figlia insieme a Leone e alla madre, aveva scoperto che, secondo la tradizione, al termine dello spettacolo i genitori devono portare un mazzo di fiori alle ballerine. Se nel 2025 Chiara era stata costretta a far comprare in fretta e furia a Marina un omaggio floreale nel bel mezzo dello spettacolo, quest'anno si è fatta trovare preparata e ha chiesto in anticipo a Vittoria cosa desiderasse come regalo.