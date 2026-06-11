Le foto del 39esimo compleanno di Chiara Ferragni: c'è anche José Hernandez
© Instagram | Il compleanno di Chiara Ferragni
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Due foto di Chiara Ferragni © Instagram
Nonostante i suoi numerosi impegni, Chiara Ferragni, 39 anni, sta facendo il possibile per essere presente nei momenti più importanti della vita dei suoi figli. Dopo aver trascorso alcuni giorni in Spagna per ragioni lavorative, l'imprenditrice digitale è tornata a Milano giusto in tempo per assistere al secondo saggio di danza di Vittoria, che si è svolto il 10 giugno 2026 al teatro Manzoni di Milano.
Accompagnata da sua madre, Marina Di Guardo, Chiara Ferragni si è seduta in platea per seguire l'esibizione della figlia, che da due anni ha iniziato a studiare danza in una scuola in zona Brera a Milano. L'influencer ha raccontato sui social che Vittoria, cinque anni, "è stata bravissima". Inoltre ha svelato un simpatico aneddoto: lo scorso anno, quando aveva assistito al primo saggio della figlia insieme a Leone e alla madre, aveva scoperto che, secondo la tradizione, al termine dello spettacolo i genitori devono portare un mazzo di fiori alle ballerine. Se nel 2025 Chiara era stata costretta a far comprare in fretta e furia a Marina un omaggio floreale nel bel mezzo dello spettacolo, quest'anno si è fatta trovare preparata e ha chiesto in anticipo a Vittoria cosa desiderasse come regalo.
La bambina ha chiesto un bouquet arcobaleno e Chiara ha fatto il possibile per accontentarla. In una delle storie pubblicate dall'influencer sui social è possibile ammirare proprio il piccolo mazzo in stile boho chic, composto da fiori secchi colorati, tra cui spiccano quelli a "coda di coniglio", con una palette che spazia dal rosso al fucsia, dal giallo al blu, passando per il verde e con accenti di bianco.
Un'idea semplice ma scenografica, che punta su un effetto rainbow delicato e giocoso, perfettamente in linea con l'immaginario infantile legato al mondo delle performance di danza.
Poche settimane fa, all'inizio di maggio, Chiara Ferragni ha dato il via alla stagione estiva scegliendo Forte dei Marmi come prima destinazione al mare. In Versilia l'imprenditrice digitale si è presentata insieme a Vittoria e Leone e a José Hernandez, il giovane colombiano che da alcuni mesi le è vicino e che ormai la accompagna anche nei contesti familiari.
A rendere il soggiorno in Versilia ancora più commentato è stata anche la presenza di Luca Argentero e della moglie Cristina Marino, arrivati con i loro bambini. Le due famiglie hanno condiviso lo stesso tratto di spiaggia, con i figli che hanno rapidamente iniziato a giocare insieme. Secondo quanto riferito da chi era presente, tra gli adulti si sarebbe creata una naturale sintonia, tra conversazioni sotto il sole e momenti trascorsi in riva al mare.
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