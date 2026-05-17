Chiara Ferragni sul red carpet di Cannes

Chiara Ferragni è tornata a percorrere i red carpet che contano: come quello del Festival di Cannes dove l'imprenditrice, ormai ex moglie di Fedez, ha sfilato per i fotografi all'anteprima del film in gara "Garance", della regista francese Jeanne Herry. Per il suo grande ritorno, Ferragni ha scelto un abito verde e nero molto scollato ricoperto di decori floreali e paillettes e ha lasciato i lunghi capelli morbidi e ondulati.
"Garance"
Ha come protagonista la star del cinema francese Adele Exharcopoulos, che con "La Vie d'Adèle" nel 2013 vinse la Palma d'Oro, ma questa volta è, appunto, Garance, un'aspirante attrice di poco successo ma dalle molte inquietudini. Una che si ritrova a fare recite per le scuole vestita da pappagallo, a partecipare a reading e a doppiare film di serie B. E che beve molto, troppo. Ormai è un alcolista quando trova l'amore della sua vita in Pauline, (Sara Giraudeau), una scenografa che si dedica totalmente a lei. Nel cast anche Sara Giraudeau, Raya Martigny, Mathilde Roehrich, Sara-Jeanne Drillaud e Rudgy Pajany.