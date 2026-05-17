Chiara Ferragni sul red carpet di Cannes

Chiara Ferragni è tornata a percorrere i red carpet che contano: come quello del Festival di Cannes dove l'imprenditrice, ormai ex moglie di Fedez, ha sfilato per i fotografi all'anteprima del film in gara "Garance", della regista francese Jeanne Herry. Per il suo grande ritorno, Ferragni ha scelto un abito verde e nero molto scollato ricoperto di decori floreali e paillettes e ha lasciato i lunghi capelli morbidi e ondulati.