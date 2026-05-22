L'amore passa anche dai piccoli gesti. E questa volta Chiara Ferragni ha scelto la notte del compleanno del compagno José Hernandez per condividere con i suoi follower un momento intimo e speciale. Allo scoccare della mezzanotte, l'imprenditrice digitale ha organizzato una sorpresa casalinga per il fidanzato colombiano: una torta, alcune candeline da spegnere e una dedica affettuosa in spagnolo che ha subito attirato l'attenzione dei fan.