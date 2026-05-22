Chiara Ferragni riparte dalla moda: nuda su Instagram con un paio di jeans
© Instagram | Chiara Ferragni è il nuovo volto di Guess per la campagna primavera 2026
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L'amore passa anche dai piccoli gesti. E questa volta Chiara Ferragni ha scelto la notte del compleanno del compagno José Hernandez per condividere con i suoi follower un momento intimo e speciale. Allo scoccare della mezzanotte, l'imprenditrice digitale ha organizzato una sorpresa casalinga per il fidanzato colombiano: una torta, alcune candeline da spegnere e una dedica affettuosa in spagnolo che ha subito attirato l'attenzione dei fan.
Le immagini pubblicate sui social raccontano una complicità sempre più evidente. Un legame che, nato lontano dai riflettori, oggi viene vissuto con naturalezza anche davanti al pubblico che da anni segue la vita dell'influencer.
Per celebrare il compleanno di José Hernandez, Chiara Ferragni ha scelto parole semplici, ma cariche di affetto. Nel video condiviso sui social compare il momento in cui il festeggiato spegne le candeline, accompagnato da una dedica in spagnolo: "Buon compleanno al bellissimo colombiano!".
Un messaggio di poche parole, ma sufficiente a raccontare il momento sereno che la coppia sta attraversando. Hernandez, imprenditore colombiano la cui età non è mai stata confermata ufficialmente, ma che dovrebbe avere circa 34 o 35 anni, è ormai una presenza stabile nella vita di Chiara Ferragni. Negli ultimi mesi i due sono stati fotografati insieme in diverse occasioni, fino alla decisione dell’influencer di mostrare pubblicamente alcuni scorci della loro relazione.
La storia tra Chiara Ferragni e José Hernandez sembra procedere a piccoli passi, ma con grande solidità. L'imprenditore è già stato presentato ai familiari dell'influencer, dalla madre Marina Di Guardo al padre Marco Ferragni, fino alle sorelle Francesca e Valentina.
Anche i figli di lei, Leone e Vittoria, hanno conosciuto il nuovo compagno della madre, un segnale che conferma l'importanza crescente di questo rapporto. Dai primi scatti rubati dai fotografi alle immagini condivise direttamente sui social, la relazione è uscita gradualmente allo scoperto. E la sorpresa organizzata per il compleanno di José appare come l'ennesima conferma di un sentimento che continua a rafforzarsi giorno dopo giorno.
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